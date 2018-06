26º GERRY WEBER OPEN 2018: A perfeita fusão da moda com o tênis internacional

HALLE (VESTFÁLIA), Alemanha, 25 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- "Game, set, and match" ("Jogo, set e partida") foi novamente o lema do mais importante evento ATP 500 de quadra de grama da Alemanha, o "GERRY WEBER OPEN", batizado com o nome do grupo internacional de moda. Diante dos olhos de uma entusiasmada multidão no estádio lotado, os finalistas Roger Federer e Borna Ćorić jogaram uma emocionante final. O vencedor Borna Ćorić recebeu o troféu de ganhador – de folha de ouro 24 quilates e ornado com porcelana – das mãos de Eva Herzigova, embaixadora da marca GERRY WEBER, Armin Laschet, primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália e patrono do torneio, e de Ralf Weber, CEO da GERRY WEBER International AG e diretor do torneio GERRY WEBER OPEN.

HALLE, ALEMANHA – 24 de junho: O tenista Roger Federer, a consagrada supermodelo internacional da Gerry Weber, Eva Herzigova, tenista Borna Coric e Ralf Weber, CEO da Gerry Weber, durante o Gerry Weber Open 2018 no Estádio Gerry Weber, em 24 de junho de 2018, Halle, Alemanha. (Foto de Franziska Krug/Getty Images para Gerry Weber). (PRNewsfoto/Gerry Weber International AG)

A lendária noite da moda do GERRY WEBER OPEN (GERRY WEBER OPEN Fashion Night) foi um destaque da moda e um brilhante prelúdio para a grande final, no dia seguinte. Eva Herzigova, o rosto da campanha, aproveitou a oportunidade para pessoalmente apresentar Capsule, sua nova coleção. A supermodelo internacional foi a atração do tapete vermelho. Na sequência, durante o bate-papo no palco com a vice-presidente de criação, Rena Marx, responsável por todo o design da GERRY WEBER, Eva Herzigova revelou o quanto ela gosta de trabalhar com a marca, o que cria seu estilo pessoal e suas peças favoritas da coleção. "Acho o vestido preto com estampa floral uma alternativa incrível ao design clássico usual e o casaco vermelho de cashmere é o meu favorito absoluto da coleção", diz a modelo.

As estrelas do mundo dos esportes, como os campeões do tênis Roger Federer e Borna Ćorić não poderiam ficar longe do impressionante desfile de moda na véspera de sua grande partida. Muitos outros convidados famosos, a exemplo de Noah Becker, Anja Kling, Franziska Schenk, Marco Ruck, Thomas Rupprath, bem como Claudia Carpendale, também aproveitaram ao máximo a noite exclusiva.

