2ª Etapa do 17º Campeonato Regional CBC TAURUS de Tiro Esportivo acontece em 180 clubes do Brasil e mostra retomada do esporte

O grande número de participantes este ano demonstra uma evidente retomada do esporte do tiro, seguindo os rígidos protocolos de higiene e segurança contra a COVID-19. Em 2019, antes da pandemia de coronavírus, a 2ª etapa da competição contou com 7.545 atletas e em 2020 o número caiu para 3.908 competidores, voltando a ter uma participação expressiva dos atiradores esportivos em 2021.

A competição, que está em sua 17ª edição, tem o apoio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e da Taurus, consideradas entre as principais fabricantes de armas e munições do mundo. O objetivo é fomentar o esporte no país, direcionar os participantes para campeonatos nacionais e olímpicos, além de ser uma oportunidade para treinamento dos atiradores esportivos.

Ao todo, o Campeonato Regional CBC TAURUS conta com sete etapas: seis expressas, realizadas de forma on-line nos clubes, e uma presencial (play-off). As inscrições para a 3º etapa tiveram início nesta segunda-feira (28/06).

Calendário das próximas etapas:

3º Etapa Expressa - Modalidade ON-LINE Julho – 16/17 e 18 4º Etapa Expressa - Modalidade ON-LINE Agosto – 13/14 e 15 5º Etapa Expressa - Modalidade ON-LINE Setembro – 10/11 e 12 6º Etapa Expressa - Modalidade ON-LINE Outubro – 15/16 e 17 7º Etapa (Presencial) - Modalidade PLAY-OFF Dezembro – 09/10/11 e 12

Os competidores que obtiverem as melhores classificações em quatro etapas online mais o play-off serão os vencedores. No decorrer das etapas, os participantes concorrem à expressiva premiação e sorteios de diversos produtos CBC e Taurus, entre eles rifles .22, carabinas de pressão, munições, pistolas modelo G2C e fuzil T4. A projeção de premiação no total é de aproximadamente R$ 1 milhão e 500 mil, sendo cerca de R$ 800 mil em dinheiro e R$ 630 mil em produtos e sorteio de prêmios.

Para participar da competição e concorrer as premiações os atletas devem possuir Certificado de Registro (CR) e a documentação deve ser apresentada.

Mais informações acesse www.regionalcbctaurus.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555370/Campeonato_Regional.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

Related Links

http://www.regionalcbctaurus.com.br



SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus