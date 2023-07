2ª Etapa do Campeonato Nacional .22 LR, promovido pela CBC, bate recorde histórico em competição de tiro esportivo no Brasil e conta com cerca de 20 mil inscrições

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 17 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A 2ª Etapa do Campeonato Nacional .22LR, promovido pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líder mundial em munições e tradicional fabricante de armas longas, bateu recorde histórico de inscritos em uma competição de tiro esportivo no Brasil.

O evento, voltado a todos os tipos de atiradores esportivos de diferentes níveis e com expressiva premiação, aconteceu de 14 a 16 de julho de 2023 em mais de 560 clubes de tiro em todo o território nacional e contou, ao todo, com aproximadamente 20 mil inscrições e mais de 18.500 atletas.

Campeonato Nacional .22LR CBC, voltado ao público iniciante e praticante

O recorde absoluto de participantes nesta 2ª etapa demonstra cada vez mais a união, força, importância e valor do esporte do tiro na vida de milhares de atletas e profissionais do setor no Brasil.

O Campeonato Nacional .22LR CBC é uma competição democrática, voltada para todos, com regras e oportunidades iguais, que busca a inclusão social por meio do esporte, contando também com a participação de diversos paratletas.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e incentivar o esporte do tiro, desenvolver e aprimorar talentos, por meio de oportunidade de participação em competição nacional, assim como contribuir para a economia do país, movimentando e fortalecendo centenas de clubes de tiro e lojas do segmento.

PRÓXIMA ETAPA

A 3ª etapa (final e obrigatória) do Campeonato Nacional .22LR CBC está prevista para ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2023.

Por ser um campeonato inclusivo, voltado ao público iniciante e praticante, os atletas competem com equipamentos em igualdade de condição, não sendo permitido o uso de armas olímpicas ou adaptadas, assim como qualquer tipo de miras auxiliares, lunetas, red dots, apontadores laser e similares.

Durante as três etapas da competição, todos os participantes desfrutam da experiência de competir exclusivamente com armas da marca CBC, semiautomáticas ou de repetição, com mira aberta, e munições CBC no calibre .22 LR, comprovando o excelente desempenho, alto padrão de qualidade e segurança da linha TARGET.

O baixo estampido e recuo da munição .22 LR, além do custo-benefício, são algumas das razões que contribuem para que este calibre seja o mais vendido em todo o mundo e a melhor opção para iniciantes no tiro. Utilizado em diversas competições esportivas de tiro, incluindo modalidades olímpicas, é também mundialmente utilizado nas sessões de tiro conhecidas como Plinking (tiro em latinhas).

Os clubes inscritos no Campeonato Nacional .22LR CBC obtiveram condição especial na compra da munição CBC .22LR TARGET, dentro do Pro Training CBC, maior programa de treinamento e incentivo ao esporte do tiro do país. Os cartuchos para a competição são disponibilizados pelos clubes sem custos adicionais aos atletas, considerando que este valor já está incluso na inscrição.

Cada competidor realizará 20 disparos por etapa (2 séries de 10 tiros) à uma distância do alvo de 10 metros. De acordo com a pontuação, serão definidas três classes: SENIOR "A" – 201 a 220 pontos; SENIOR "B" – 181 a 200 pontos; e SENIOR "C" – 161 a 180 pontos. Não há distinção de categoria em masculino e feminino, nem classe Juniors.

PREMIAÇÕES

O Campeonato Nacional .22LR conta com expressiva premiação. Ao final de todas as etapas, o atleta que conquistar no ranking o 1º lugar na classe SENIOR "A" será premiado pela CBC com uma viagem, com direito a um acompanhante, para a IWA & Outdoor Classics (edição de 2024), maior feira de armas e munições da Europa, na cidade de Nuremberg, na Alemanha.

Já o primeiro colocado na classe SENIOR "B" será contemplado com uma viagem, com um acompanhante, para a Shot Fair Brasil, feira de armas, munições e equipamentos voltada a quem é apaixonado pelo segmento, em Joinville, Santa Catarina.

E o competidor que conquistar o 1º lugar na classe SENIOR "C" ganhará viagem, com um acompanhante, para um tour exclusivo na fábrica da CBC em Ribeirão Pires, no estado de São Paulo, e para a unidade fabril da Taurus em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

A CBC também premiará com medalhas os atletas do 1º ao 5º lugar de cada etapa, e com troféus do 1º ao 5º lugar de cada classe. Além disso, serão realizados cinco sorteio nos quais os participantes de todas as etapas concorrerão aos seguintes prêmios: um rifle CBC Delta .22LR (no 1º sorteio), um rifle CBC Tactical .22LR (no 2º sorteio), e mil cartuchos CBC .22 LR TARGET (no 3º, 4º e 5º sorteio).

O clube com mais inscritos em todas as etapas – por região do Brasil – também será contemplado com 5 mil cartuchos CBC .22LR.

Os atiradores esportivos vencedores deverão apresentar a documentação necessária, conforme legislação vigente, para ter direito aos prêmios (armas e munições).

Para mais informações sobre o campeonato, acesse o site www.nacionalcbc22.com.br

