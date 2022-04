2W Energia anuncia terceiro projeto de geração renovável no Nordeste

O novo empreendimento contará com capacidade instalada superior aos 200 MW, com a localização e a matriz em fase final de estudo. "O novo parque poderá ser no Rio Grande do Norte ou no Ceará; e híbrido (solar e eólica), embora o projeto eólico possa vir primeiro por ter um custo mais competitivo", afirmou Walter Tatoni, CIO da 2W Energia. A empresa já possui dois parques em construção: o Anemus, em Currais Novos/RN, com capacidade de geração de 138,6 MW, que deve iniciar operações em setembro deste ano; e o Kairós, em Icapuí/CE, que terá capacidade de 261 MW e está em fase de obras – juntos representam um investimento de mais de R$ 2 bilhões por parte da empresa.

Durante o evento, o deputado Danilo Forte destacou a importância da geração renovável na transformação social e econômica no Nordeste. "A energia renovável tem transformado a realidade do Nordeste, há uma mudança significativa do IDH nessas localidades com a implantação dos parques de energia renovável", afirmou.

Outra novidade apresentada pela empresa é a participação do jornalista Ricardo Amorim como embaixador da 2W Energia em assuntos de sustentabilidade. "A transformação que nós estamos vivenciando vai passar pela questão energética, com certeza, porque sempre foi assim. Então, quando conheci os projetos da 2W e recebi o convite para ser embaixador, fiquei muito animado", afirmou.

A fintech 2Wbank também ganhou destaque durante o evento. Lançada neste mês, a fintech conecta energia, finanças e sustentabilidade, trazendo um componente importante de inovação e serviços para o cliente. "Somos nativos de ESG pela nossa energia renovável e queremos apoiar as empresas na maior aderência e avanço na agenda ESG", afirmou Sandro Almeida, CEO da 2Wbank. Com ela, a empresa espera agregar serviços à experiência do cliente, nos moldes do que hoje já ocorre nos países onde o mercado de energia foi liberalizado. O tema também foi debatido por Guilherme Castro, da Octopus Energy, que atua na Europa, e Alexandre Viana, da Thymos Consultoria, durante o evento.

Para chegar aos clientes, a 2W apresentou sua estratégia multicanal que inclui a maior rede de Consultores de Energia do setor. "Chegamos a 1.500 consultores no canal 2W e VC, que levam informação e conhecimento sobre as oportunidades do mercado de energia livre para milhares de empresários que poderiam ter os benefícios da migração, mas ainda não conhecem", detalhou Leandro Caldas, Diretor Comercial do Varejo da empresa. Atualmente, apenas 0,029% dos consumidores estão no mercado livre de energia, representando 35% do total de energia consumida no país.

O 2W Day deste ano foi o primeiro em formato presencial e contou com a participação do presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Rodrigo Ferreira, e da Conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Roseane Santos; André Lauzana, do Banco Modal, Fabio Alperowitch, CFA da FAMA Investimentos, e Pedro Ekman, da Gauss Capital.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado. Foi um debate muito necessário neste momento em que estão em pauta a abertura do mercado de energia livre, o advento de matrizes mais limpas e a liberdade do consumidor na relação com a energia elétrica. Queremos proporcionar mais momentos como este. No final estamos falando sobre pessoas e quanto mais democratizarmos esse debate, melhor", afirmou Cláudio Ribeiro, CEO da 2W Energia.

O evento foi transmitido simultaneamente pela plataforma da empresa no metaverso e será 100% descarbonizado pela empresa.

A 2W Energia é uma cleantech que está democratizando o acesso à energia renovável no Brasil com soluções inovadoras, tecnológicas e disruptivas. Com dois parques eólicos em construção, no Rio Grande do Norte e no Ceará, a empresa é uma das principais geradoras de energia limpa no país. Sua estratégia multicanal inclui a maior rede de venda direta do setor elétrico, com mais de 1500 consultores, presentes em todos os estados brasileiros. A empresa oferece soluções inovadoras com interface digital, telemetria e eficiência energética e serviços como a fintech 2Wbank, que conecta energia, finanças e sustentabilidade. A 2W Energia é a Segunda Onda do Setor Elétrico e leva informação para ajudar a sociedade a alcançar um consumo mais consciente, mais limpo e mais inteligente.

