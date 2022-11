3 600 mètres carrés ! Les écrans LED d'Unilumin brillent sur et hors du terrain à la Coupe du monde au Qatar

SHENZHEN, Chine, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Coupe du monde au Qatar bat son plein. Sur le terrain, des vétérans comme Lionel Messi et Luka Modric affrontent de nouveaux venus pour remporter le trophée final. En dehors du terrain, les fans de football du monde entier affluent au Qatar, et le pays est devenu un véritable paradis de joie. Cette année, la Coupe du monde au Qatar présente de nombreux éléments chinois sur et hors du terrain qui attirent l'attention du monde entier. En tant que représentant de la technologie LED chinoise, Unilumin a fourni au total 3 600 mètres carrés d'écrans LED pour le stade de Lusail au Qatar, pour les salles de retransmission, les hôtels, les centres commerciaux et d'autres lieux afin d'assurer le bon fonctionnement de la Coupe du monde au Qatar.

Qatar World Cup Lusel Stadium CCTV Broadcasting Hall, Qatar

Le match d'ouverture du groupe C de la Coupe du monde au Qatar s'est déroulé dans l'après-midi du 22 novembre, heure de Pékin, au stade de Lusail. Le tableau d'affichage LED géant d'Unilumin illustrait parfaitement le glamour du sport, alors que l'Arabie Saoudite battait la première équipe de football du monde, l'Argentine, dirigée par Lionel Messi. Le tableau d'affichage LED d'Unilumin a également ajouté au glamour de la Coupe du monde de cette année avec ses affichages ultra-nets et son interface de diffusion panoramique retransmettant chaque instant passionnant pour les fans de football du monde entier.

Hors du terrain, les écrans LED d'Unilumin sont également en vedette. Lors du Festival International de Musique qui a lieu au stade de Lusail, grâce à une qualité d'image ultra-haute définition et à des couleurs vives et douces, l'écran LED d'Unilumin a permis une véritable immersion dans la musique live pour accompagner le chanteur le plus populaire de Bollywood, Sunidhi Chauhan, et d'autres superstars, donnant lieu à un fervent carnaval artistique pour lancer la Coupe du monde !

De l'aéroport international Hamad aux hôtels cinq étoiles internationaux, de la salle de diffusion de la CCTV au Qatar aux centres commerciaux emblématiques sur place, Unilumin a créé des espaces exclusifs pour les fans de football avec un large éventail d'affichages LED et de solutions intégrées, y compris autour des matchs à l'intérieur des stades qataris et lors des événements autour des stades, offrant une gamme complète de services pour la Coupe du monde 2022 de la FIFA !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955872/Qatar_World_Cup_Lusel_Stadium_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955873/CCTV_Broadcasting_Hall__Qatar_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

