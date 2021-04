3 chercheurs internationaux en cancérologie récompensés par le prix Fondation ARC Léopold Griffuel 2021

Le Canadien Michael Taylor s'est vu remettre le prix Fondation ARC Léopold Griffuel en recherche fondamentale à l'Ambassade de France au Canada par le truchement de Madame l'Ambassadrice Kareen Rispal. Le chercheur allemand Stefan Pfister, quant à lui, a été consacré à l'Ambassade de France en Allemagne, en présence de Madame l'Ambassadrice Anne-Marie Descôtes. Enfin, le professeur Hiroyuki Mano a reçu son prix le vendredi 2 avril des mains de l'Ambassadeur de France au Japon, Monsieur Philippe Setton.

Le prix de la créativité, de la persévérance et de l'impact patients

Créé en 1970 grâce au legs du médecin et avocat philanthrope Léopold Griffuel par l'entremise de sa veuve Alice, le prix Fondation ARC Léopold Griffuel récompense chaque année la créativité, la persévérance et la continuité dans la recherche sur le cancer. Plus qu'une marque de reconnaissance, ce prix mondialement réputé, qui a déjà été par deux fois l'antichambre du Nobel.

« Il est important de souligner que les lauréats du prix Fondation ARC Léopold Griffuel sont sélectionnés dans 12 pays. La maladie est mondiale et les solutions le sont aussi. C'est notre rôle au sein de la Fondation ARC d'encourager cette recherche partout où elle avance. Nous avons pour ambition de la décloisonner et, ainsi, de favoriser la création de liens entre les chercheurs du monde entier. En récompensant avec ce prix celles et ceux qui font avancer la recherche, nous mettons en lumière leurs travaux. Et ce sont leurs avancées qui permettront ensuite à d'autres chercheurs de faire ce pas supplémentaire qui nous permettra, collectivement, de vaincre le cancer », précise Claude Tendil, président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

À ce jour, 58 chercheurs de 14 nationalités différentes, tous issus des plus prestigieuses institutions internationales, ont été distingués par un comité d'experts internationaux sous l'égide de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Le prix Léopold Griffuel 2021 récompense des avancées scientifiques porteuses d'espoir

Pour sa 49e édition, un jury de 6 experts internationaux, présidé par le professeur Hugues de Thé, s'est réuni pour désigner les lauréats 2021.

En recherche fondamentale, les travaux conjoints des professeurs Michael Taylor et Stefan Pfister ont été distingués pour leurs répercussions au niveau de la compréhension moléculaire de tumeurs pédiatriques et de leur prise en charge clinique.

Le chercheur Stefan Pfister a notamment permis à des enfants en rechute d'avoir accès à des analyses moléculaires extrêmement approfondies, afin qu'ils soient orientés vers des prises en charge très spécifiques. De son côté, le professeur Michael Taylor est parvenu à décrypter des mécanismes importants de la genèse et de la dissémination des médulloblastomes et des épendymomes, qui figurent parmi les tumeurs cérébrales malignes les plus fréquentes chez les enfants. Ses travaux ont permis de distinguer différentes formes de ces cancers, dont les pronostics ne sont pas les mêmes.

Enfin, le professeur Hiroyuki Mano remporte le premier prix en recherche translationnelle et clinique pour ses travaux portant sur l'identification d'une nouvelle forme de cancer pulmonaire et pour sa contribution à la mise au point d'un traitement efficace. Ses travaux ont permis de mettre au point des traitements qui ciblent efficacement cette anomalie.

