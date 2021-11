3 Hong Kong seleciona Mobileum para oferecer suporte a serviços avançados de roaming

Oferecendo uma experiência de roaming perfeita e com boa relação custo-benefício aos assinantes

CUPERTINO, Califórnia, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas para serviços de roaming e rede, segurança de telecomunicações, gestão de riscos, testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que a 3 Hong Kong, o braço móvel da Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, cliente de longa data da Mobileum, está aprimorando a experiência de seus clientes em roaming ao aproveitar a plataforma de inteligência ativa da Mobileum para oferecer serviços de roaming diferenciados. A 3 Hong Kong agrega as soluções de linhas múltiplas da Mobileum para oferecer maior flexibilidade e economia de custos aos clientes em roaming.

A solução de linhas múltiplas da Mobileum permite que os assinantes que viajam frequentemente para fora de sua região mantenham múltiplos números de telefone com uma única operadora, como estudantes universitários cuja residência é em Hong Kong, mas vivem parte do tempo em um campus em outro país e precisam de números de telefone locais em cada destino.

"A Mobileum tem o prazer de expandir ainda mais nosso relacionamento com a 3 Hong Kong. Esta colaboração crescente demonstra o valor das soluções de roaming e teste da Mobileum e nosso compromisso em apoiar a estratégia de crescimento da 3 Hong Kong. Esperamos ajudar a 3 Hong Kong a moldar o futuro de seu mercado, implementando estratégias que promovam o sucesso, o crescimento e a rentabilidade de longo prazo para toda a empresa", afirmou Ron Haberman, diretor de produtos da Mobileum.

"A 3 Hong Kong está entusiasmada para trabalhar com a Mobileum ao mesmo tempo em que construímos nossa estratégia para aprimorar a experiência do cliente de nossos assinantes com serviços inovadores que atendem à natureza dinâmica da tecnologia e das tendências de mercado atuais. Com essas novas soluções, podemos oferecer a flexibilidade e o controle de custos que nossos assinantes desejam. A 3 Hong Kong espera aproveitar esses recursos para criar uma conveniência diferenciada e aumentar nossa competitividade", afirmou Jonathan Cheng, diretor de desenvolvimento de parceiros internacionais da Hutchison Telecommunications (Hong Kong) Limited.

A Mobileum oferece suporte a operadoras globais de rede móvel com um portfólio completo de soluções de roaming, segurança, fraude e risco, além de soluções de testes em sua plataforma Active Intelligence. A 3 Hong Kong é uma parceira estratégica de longa data da Mobileum. A Active Intelligence for Roaming da Mobileum oferece aos provedores de serviços de comunicação (CSPs) uma visão holística de seus negócios de roaming por meio de um conjunto de soluções com análises acionáveis integradas. Oferecendo uma perspectiva de 360°, os CSPs podem monitorar o desempenho de seus negócios em roaming e receber recomendações para melhorar o desempenho dos negócios e acessar novas oportunidades para monetização.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma importante provedora de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence , que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

FONTE Mobileum

