3 points à retenir de la lettre de Niccolò Calandri, PDG de 3Bee, à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2023

Préserver la biodiversité et l'urgence d'agir

MILAN, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dans une lettre puissante rédigée à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2023, Niccolò Calandri, PDG de 3Bee , l'entreprise leader en matière de technologie climatique qui préserve la biodiversité grâce à la technologie, délivre un message convaincant soulignant l'importance de la préservation de la biodiversité et la nécessité d'une action immédiate. Alors que nous réfléchissons à cette question cruciale, voici trois éléments clés à retenir de cette lettre percutante.



1. Biodiversité : le pouls de notre planète

Niccolò Calandri, CEO, 3Bee

Calandri souligne que la biodiversité est l'élément vital de notre planète, un élément essentiel pour assurer la résilience du climat et la survie de l'existence humaine. Les récentes catastrophes mondiales, de plus en plus fréquentes et dévastatrices, nous rappellent brutalement qu'il est urgent de changer de paradigme. La lettre fait écho au sentiment selon lequel la perte de biodiversité est l'une des urgences les plus pressantes de notre époque.

2. Régénérer et surveiller 10 000 oasis de biodiversité

L'une des principales initiatives mises en avant dans la lettre est l'ambitieux projet de 3Bee initulé « Oasis de Biodiversité ». Ce projet, qui vise à régénérer 10 000 zones à faible biodiversité dans toute l'Europe, cherche à transformer les habitats urbains et agroforestiers en réintroduisant la flore indigène et en fournissant des refuges aux pollinisateurs. Ce qui rend ce projet remarquable, c'est qu'il s'appuie sur la technologie pour obtenir un impact traçable et mesurable, garantissant ainsi que les actions entreprises s'alignent sur les objectifs de préservation de la biodiversité.

3. Amplifier le message incitant au changement

La lettre de Calandri résonne avec l'appel à l'action du célèbre biologiste E. O. Wilson, qui préconise la restauration de 50 % des habitats naturels de la Terre. Elle invite les particuliers, les organisations et les entreprises à rejoindre 3Bee pour amplifier le message de la préservation de la biodiversité. Cet effort collectif est essentiel pour mettre la biodiversité au premier plan et assurer un avenir durable à notre planète. Afin de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de la protection de la biodiversité, 3Bee mène actuellement deux campagnes hors domicile et omnicanales, « Voices from the Oases » à Milan, en Italie, et « Siehst du mich jetzt ? » à Berlin, en Allemagne.

En conclusion, la lettre de Niccolò Calandri pour la Journée mondiale de l'habitat 2023 sert de cri de ralliement pour la préservation de la biodiversité. Elle souligne le rôle essentiel de la biodiversité dans le maintien de la résilience de notre planète et met en évidence l'urgence de prendre des mesures concrètes. Grâce à des initiatives telles que les « Oasis de biodiversité », 3Bee mène la charge, et l'appel à l'action est clair : unir les efforts pour protéger la biodiversité de notre planète pour le bien-être des générations actuelles et futures.

