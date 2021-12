30 startups de Indonesia que ocuparán el centro del escenario en la Expo 2020 de Dubái

El 80% de las startups que participan en la EXPO representan el creciente ecosistema de economía digital de Indonesia, provenientes de sectores como Edutech, Fintech, Healthtech, Legaltech, Foodtech, IoT y soluciones digitales para PYMES. Otros sectores presentados también incluyen la acuicultura, la fabricación y la logística. La mayoría de las nuevas empresas son ex alumnos recientes de los programas de aceleración del gobierno, como Startup Studio Indonesia, Gerakan 1000 Digital Startup e idenTIK.

"Estamos encantados de participar en la EXPO 2020", explicó Nadia Amalia, fundadora de Sribuu, una de las startups que se exhibe en el Pabellón de Indonesia. "Eventos internacionales como este pueden ser fundamentales para impulsar el crecimiento del ecosistema, ya que aumentamos la conciencia global sobre el potencial de las nuevas empresas de Indonesia".

Conciencia global en foco

En la Expo 2020 de Dubái, el JEJALA ID respaldado por el gobierno de Indonesia también traerá una serie de programas destinados a aumentar la conciencia. JEJALA ID se lanzó como un programa de redes de cuatro meses que abarca múltiples regiones para facilitar los paisajes de inversión extranjera en el ecosistema de inicio de Indonesia.

La serie de eventos comenzó en octubre de 2021 con roadshows previos al evento a los que asistieron 45 capitalistas de riesgo e inversores internacionales de Japón, Singapur, Europa y Estados Unidos. El programa culminará en la Expo 2020 Dubai con una serie de paneles sobre Indonesia Startup Market Insight y una sesión de Matchmaking virtual uno a uno entre VC y startups seleccionadas de Indonesia.

"Esta sesión de emparejamiento estratégico ofrecerá a los capitalistas de riesgo internacionales el asiento delantero en lo que se está gestando en nuestros prósperos mercados y la oportunidad de ser parte de ello. Para los inversionistas motivados por un propósito, también les dará acceso para trabajar con empresas que están alineadas con sus misiones", comentó Semuel Pangerapan, director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia.

El 2 de enero, Semuel se unirá a otros ponentes del panel, a saber, Italo Gani, Venture Partner de East Ventures; Adrian Gilrandy, consejero delegado y fundador de Praktis, y Williem, consejero delegado y fundador de Verihubs. El Matchmaking virtual de VC se llevará a cabo el 3 de enero de 2022.

Para unirse a la sesión del panel en línea y para obtener más información sobre las 30 startups que participaron en la Expo 2020 de Dubái, visite jejala.id o contáctenos en [email protected]

Acerca del Ministerio de Comunicaciones e Informática

El Ministerio de Comunicaciones e Informática es la agencia gubernamental oficial de Indonesia encargada de formular e implementar políticas nacionales en el campo de la comunicación y la informática. También es responsable de acelerar la distribución de tecnología de la información e infraestructura digital para que el público pueda tener un acceso eficiente a las redes de telecomunicaciones e Internet actualizadas.

Para obtener más información sobre JEJALA ID, así como sobre la industria de empresas emergentes en Indonesia, visite el sitio web del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información en www.kominfo.go.id .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714959/E_Poster_Dubai.jpg

SOURCE Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia