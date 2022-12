32% das consultas em clínicas são agendadas fora do horário comercial

Análise da Linx, líder no mercado de software de gestão, identifica esse comportamento e oferece dicas para os estabelecimentos de saúde terem uma gestão mais eficiente

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O comportamento de consumo da sociedade tem mudado de forma acelerada nos últimos anos, por conta das facilidades que o uso de tecnologias tem proporcionado ao mercado. O modo como os pacientes se relacionam com clínicas de saúde também segue essa tendência, e 32% dos agendamentos em clínicas médicas já são feitos fora do horário comercial, o que pode fazer com que consultórios percam muitos clientes e receita se não digitalizam a marcação de consultas e serviços. Esse dado leva em conta uma análise da Linx, empresa líder no mercado de software de gestão, que considerou a base de clientes do ClinicWeb, solução que integra o segmento de Saúde da organização, para identificar como os pacientes costumam se relacionar com as clínicas de atendimento.

Com o avanço da tecnologia no setor clínico, observa-se cada vez mais mudanças nos padrões de consumo dos pacientes, que demandam novas soluções que facilitem sua rotina. Esse novo hábito é reflexo de uma nova era digital, na qual praticamente todas as pessoas estão na internet, não importa a idade.

Baseado nessa análise, a Linx oferece 4 motivos para digitalizar a gestão da sua clínica:

1. Tornar sua agenda acessível e 24/7

Sendo que 32% dos agendamentos já são feitos fora do horário comercial e caso não use tecnologia para agendamento on-line, como você faz? O comportamento do consumidor mudou, as pessoas estão trabalhando durante o horário comercial e, no cenário pandêmico, tivemos um aumento no número de reuniões e indisponibilidade para cuidar de assuntos pessoais durante o dia. Segundo a empresa americana Zoom Video Communications, fazemos 2,5x mais reuniões, ou seja, estamos cada vez mais ocupados com a agenda profissional.

Se o paciente só consegue, devido a toda a rotina, agendar sua consulta após o horário, não ter o agendamento online te deixa para trás e faz perder agendamentos.

2. Facilitar o match de agendas

Se passamos mais tempo em reuniões, ocupados e inacessíveis, disponibilizar uma agenda online para o paciente dá a possibilidade dele escolher, no melhor horário, sua melhor agenda. Com isso, sua clínica está disponível para o paciente quando ele também estiver, evitando concorrência com agendas profissionais e tarefas do dia a dia.

3. Com um bom sistema de agendamento, envie lembretes para o paciente

Você deve criar uma rotina de lembretes, avisos sobre a agenda e possibilidade de remarcar a consulta, caso surja um imprevisto.

Isso faz com que o seu absenteísmo de agendamentos online seja menor e que literalmente melhore seu número de agendamentos, atendimentos e receita!

4. Linke esse agendamento ao seu site e aumente o número de visitas

Se hoje em dia não saímos mais para fazer pesquisa de preço e prestador de serviços, como um paciente chega até a clínica? Sim, a internet. Ter um bom site é fundamental, mas movimentá-lo é regra. Sendo assim, incluir o agendamento online ao seu site não só aumentará o número de visitas, como melhor irá ranqueá-lo no Google e isso te fará sair na frente.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa.

FONTE Linx

SOURCE Linx