3650 REIT and Silverfern nehmen sich gemeinsam der U.S. CRE Privatverschuldung an

MIAMI und NEW YORK, 18. September 2018 /PRNewswire/ -- 3650 REIT („3650 REIT") und The Silverfern Group („Silverfern") gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, die der Vermarktung von durch U.S. Commercial Real Estate („CRE") gesicherten Überbrückungskrediten und ereignisorientierten (event-driven) Darlehen als das Silver3TG Investment Program („Silver3TG") dienen soll.

Die Silver3TGs Überbrückungs- und Event-Driven-Kreditstrategie basiert auf den U.S. CRE-Krediten in Höhe von 70 Millionen bis über 200 Millionen Dollar pro Transaktion, die sich auf neue Konstruktionen, Renovierungen, Neugestaltungen, Umpositionierungen und Rekapitalisierungen bestehender Immobilienobjekte beziehen und für die traditionelles Kapital nicht zugänglich ist oder die den Bedürfnissen der Geldgeber nicht ohne äußere Einflüsse nachkommen können. Die Silver3TG CRE-Kreditplattform bietet Kreditnehmern schnell und zuverlässig Kapital und ist auf Immobilienvermögen ausgerichtet, die sich in einer Übergangsphase befinden und nicht auf Syndizierungsprozesse angewiesen sind.

Die Silver3TG-Partnerschaft folgt der Bekanntgabe vom 21. August 2018 einer sich auf anfänglich 200 Millionen Dollar belaufenden Verpflichtung durch den US-amerikanischen Rentenkapitalanleger CalSTRS mit einer „Akkordeon"-Komponente für eine potentielle Gesamtverpflichtung von 500 Millionen Dollar gegenüber 3650 REIT, die der Überbrückungs- und Event-Driven-Privatverschuldungsstrategie für Immobilien von 3650 REIT dienen soll.

„3650 REIT wurde getreu der Philosophie gegründet, als Relationship Lender zu agieren. Unser Ziel ist es, Immobilieneigentümern mehr als nur Kapital zur Verfügung zu stellen", so Jonathan Roth, Gründer von 3650 REIT. „Silver3TGs Partnerschaft mit Silverfern befähigt beide unsere Unternehmen und unsere Investoren dazu, umgehend von den momentanen U.S CRE-Marktbedingungen zu profitieren und auf sämtliche eventuell auftretenden Marktkorrekturen vorbereitet zu sein."

„Wir haben seit mehreren Jahren eng mit den Gründern von 3650 REIT zusammengearbeitet", erklärte Reeta Holmes, Gründer von Silverfern. „3650 REIT bereichert den US-amerikanischen Immobilien-Schuldenmarkt mit fundiertem Fachwissen zum Thema Immobilienkreditgeschäfte. Mit sechs Niederlassungen in den USA und einem kombinierten Team von mehr als 35 erfahrenen Immobilienexperten ist die Silver3TG-Partnerschaft hervorragend positioniert, um die Privatverschuldungsbedürfnisse unserer Kreditnehmer vor Ort in den USA zu erfüllen."

Informationen zu REIT

3650 („Thirty-Six Fifty") REIT ist ein vollständig integriertes, nationales CRE-Investitions- und Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Miami und weiteren Niederlassungen in New York, Chicago, Los Angeles und Newport Beach. 3650 REIT und seine zugehörigen Unternehmen besitzen bzw. verwalten mehr als zwei Millionen Quadratfuß an Gewerbeimmobilien in den USA. 3650 steht für die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber seinen Kreditnehmern und Eigenkapitalpartnern: 3.650 Tage, um Kredite von bis zu zehn Jahren zu bedienen und zu verwalten, um Cash Flow für Kreditnehmer und Eigenkapitalpartner zu maximieren und für Wertsteigerung in einer sich kontinuierlich weiterentwickelnden CRE-Landschaft zu sorgen. Zu den Mitgründern des Unternehmes zählen Jonathan Roth, Toby Cobb und Justin Kennedy. Weitere Informationen finden Sie unter: www.3650REIT.com

Informationen zu Silverfern

Silverfern zählt zu den wenigen wahrhaft global orientierten, assetklassenübergreifenden Kapitalanlageverwaltungsunternehmen für das mittlere Marktsegment, die heute in der Welt bestehen. Silverfern tätigt Investitionen im Namen institutioneller Investoren und eines globalen Netzwerks aus über 65 der weltweit größten und gehobensten Multimilliarden-Dollar-Single Family Offices. Von Niederlassungen in New York, Amsterdam, Frankfurt und Sydney aus tätigt Silverfern weltweit direkte Investitionen in den Bereichen Private Equity, U.S. Commercial Real Estate Private Debt, Direct Real Estate und Commercial Real Estate Private Debt. Silverferns Investitionsstrategie beabsichtigt, durch das Anstreben attraktiver risikobereinigter Rendite auf globaler Basis systemisches Risiko in seinem Portfolio zu mildern. Gleichzeitig möchte das Unternehmen lokales bzw. Marktrisiko verwalten, indem strategische Partnerschaften mit qualifizierten, lokalen Investionspartnern für jede seiner Investitionen eingegangen werden. Zusätzliche Informationen sind unter www.silfern.com erhältlich.

Medienkontakte: Todd Fogarty oder Aduke Thelwell KEKST todd.fogarty@kekst.com oder aduke.thelwell@kekst.com + 1 212 521 4800

