38ª Conferência Petroquímica Mundial Anual: Wanhua Chemical Compartilha Práticas Inspiradoras e Perspicazes sobre Sustentabilidade na Indústria Petroquímica

HOUSTON, 27 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Presidente da Wanhua Chemical ("Wanhua Chemical", 600309.SS), Sr. Guangwu Kou, fez seu discurso principal —Lidando com os desafios por meio de um caminho sustentável — na 38ª Conferência Anual Mundial de Petroquímica (WPC), que ocorreu de 20 a 24 de Março em Houston, Texas. Kou discutiu maneiras pelas quais as empresas da indústria química podem impulsionar o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de melhores práticas e soluções inovadoras nas áreas de energia, materiais, gerenciamento e aplicações.

Sr. Guangwu Kou comentou: "para alcançar a transformação verde de baixo carbono, estamos bem adaptados a um gerenciamento completo da cadeia de valor, desde a produção do nosso próprio parque industrial, inovação colaborativa em toda a cadeia da indústria e aplicações de usuário final. Aprofundar os laços da cadeia da indústria a montante e a jusante, desenvolvendo integração de alto nível e inovação intersetorial, é o que nos ajudará a atingir nossa meta de neutralidade de carbono até 2050."

Capacitando a transformação química de baixo carbono por meio da utilização de energia limpa

A Wanhua Chemical está impulsionando a inovação científica e tecnológica para capacitar a transformação química de baixo carbono por meio de energia limpa, otimização de processos industriais, reciclagem de energia térmica e captura, utilização e sequestro de carbono (CCUS) na produção e operações do parque industrial. A Wanhua Chemical estabeleceu seus planos no campo de energia limpa, incluindo energia eólica, energia solar, energia nuclear, etc., e percebeu o aumento da energia limpa por meio de joint ventures e cooperação. Estima-se que, até 2030, todos os projetos conjuntos de energia limpa permitirão a Wanhua obter 14,9 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade limpa todos os anos e reduzir as emissões de carbono em 8,65 milhões de toneladas.

Soluções completas da Wanhua Chemical para criar um ecossistema verde que integrou a cadeia de suprimentos

Por exemplo, Wanhua é um fornecedor raro de matéria-prima na indústria que pode fornecer soluções completas para a fabricação de CWP sem formaldeído. Uma série de materiais de construção inovadores, como perfis de poliuretano reforçados com fibra de vidro, foram comercializados com sucesso para promover edifícios verdes e com economia de energia.

Em seus esforços para tornar a aquisição, fabricação, embalagem, logística e reciclagem mais ecológicas, a Wanhua Chemical e seus fornecedores lançaram em conjunto projetos como paletes compartilhados, paletes moldados e bolsas de embalagem recicladas para implementar a circulação de materiais e reduzir o corte de árvores e a geração de resíduos.

Orgulho de oferecer inovação verde

Novas tecnologias para reciclagem de material pós-consumo incluem a reciclagem de espuma de poliuretano (PU), em que o material residual de PU é usado para produzir re-poliol de alta compatibilidade por meio de processos químicos, que podem ser usados diretamente para formação de espuma, com quase a mesma formulação em comparação com o poliol original. O processo reduz significativamente as emissões de carbono sem comprometer as propriedades e o desempenho do produto.

Com práticas inovadoras na adoção integrada de energia verde, a Wanhua ganhou a Medalha de Ouro EcoVadis pelo segundo ano consecutivo em 2022, classificando-se entre as 5% melhores de 75.000 empresas, por seus esforços de desenvolvimento sustentável. A Wanhua Chemical também é a primeira empresa chinesa a se unir à Together for Sustainability (TfS), que apoia e coordena o desempenho de sustentabilidade entre as empresas químicas e seus fornecedores.

Por meio da inovação, a Wanhua Chemical estabeleceu um portfólio competitivo de produtos estrategicamente focado em poliuretano, petroquímicos, química fina e materiais avançados com compromisso dedicado à transformação sustentável, sob sua missão de promover a química e transformar vidas.

Para obter mais informações sobre sua prática sustentável, produtos e soluções, visite Wanhua Chemical.

Sobre a Wanhua Chemical

A Wanhua Chemical (600309.SS) está entre os principais fornecedores globais de produtos químicos inovadores. Baseando-se em inovação contínua, instalações comercializadas e operação eficiente, a empresa oferece aos clientes, produtos e soluções competitivas.

Fonte: Wanhua Chemical

Contato para a imprensa: Carmen Yu,

Endereço de e-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040492/image_5006291_60287263_Wanhua_Chemical.jpg

FONTE Wanhua Chemical

SOURCE Wanhua Chemical