3B Scientific acquiert Wallcur

HAMBOURG, Allemagne, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- 3B Scientific, un important fabricant et distributeur de produits de simulation médicale et de modèles anatomiques destinés à l'enseignement médical, annonce aujourd'hui l'acquisition de Wallcur LLC, un important fournisseur de produits de simulation en santé. Cette acquisition élargit l'offre de produits de 3B Scientific et démontre notre engagement continu à faire progresser la formation médicale.

Wallcur, un nom respecté en matière de simulation en santé depuis plus de 40 ans, a acquis une réputation pour ses produits de simulation en santé innovants et de haute qualité qui améliorent l'enseignement médical à travers le monde. La mission de Wallcur est de fournir des idées et des produits qui stimulent et simulent l'apprentissage clinique dans un environnement non clinique sûr pour aider à former les praticiens les plus compétents, confiants et prêts pour le système de santé d'aujourd'hui. En s'associant à Wallcur, 3B Scientific vise à offrir aux professionnels de santé et aux éducateurs des solutions de formation de pointe.

Les synergies entre 3B Scientific et Wallcur sont évidentes dans leur engagement commun à améliorer les résultats des patients grâce à une formation efficace. Cette alliance stratégique combinera les forces des deux entreprises et leur permettra de fournir une gamme encore plus large de solutions de simulation qui répondent aux besoins changeants des enseignants et des praticiens médicaux.

« Cette acquisition reflète notre engagement indéfectible à améliorer l'éducation aux soins de santé dans le monde entier, a déclaré Todd A. Murray, directeur général de 3B Scientific. L'expertise et le bilan de Wallcur en matière de simulation en santé s'harmonisent parfaitement avec notre mission. Ensemble, nous continuerons de fournir des solutions de formation de classe mondiale qui ont un impact durable sur l'éducation médicale. »

Le membre dirigeant de Wallcur, Brett Lanuti, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la fusion en déclarant : « Unir nos forces avec 3B Scientific constitue une occasion passionnante de porter nos offres de simulation à de nouveaux sommets. Nous sommes convaincus que ce partenariat profitera à la communauté médicale en relevant le niveau l'éducation médicale. » Parallèlement à la transaction, M. Lanuti quittera l'entreprise et Wendy LaGrange, actuellement vice-présidente des ventes et du développement commercial, assumera un poste de leadership chez Wallcur en tant vice-présidente et directrice générale des activités de l'entreprise.

Dans le cadre de cette acquisition, Wallcur continuera d'opérer sous sa marque et son siège social restera à San Diego, en Californie. Les clients peuvent s'attendre au même niveau d'excellence et d'engagement envers la qualité que Wallcur a toujours fourni au fil des ans.

À propos du groupe 3B Scientific

La société 3B Scientific, fondée en 1948 à Hambourg, en Allemagne, est un fournisseur mondial de simulateurs médicaux de pointe, destinés à la formation médicale à tous les niveaux. S'appuyant sur une gamme étendue de produits éducatifs et de simulation de haute qualité, le groupe de sociétés 3B Scientific dispose d'une présence solide dans plus de 120 pays à travers le monde. Grâce à cette vaste plate-forme, 3B Scientific poursuit sa mission : faire progresser la formation médicale et sanitaire dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur 3B Scientific, consultez : www.3bscientific.com .

À propos de Wallcur LLC

Wallcur est un nom de confiance en matière de simulation en santé, spécialisée dans les produits qui améliorent l'éducation et la formation médicales. Avec une histoire d'excellence qui remonte à 40 ans, Wallcur a été à l'avant-garde du développement de solutions de simulation réalistes et efficaces au bénéfice des professionnels de santé et des étudiants du monde entier.

Wallcur est né d'un désir d'enseigner aux futures infirmières grâce à une approche novatrice de l'apprentissage. Wallcur a commencé avec le livre de renommée mondiale MATH FOR MEDS, qui est devenu la norme en matière d'apprentissage des dosages et des solutions à travers les États-Unis et le Canada. Aujourd'hui, grâce aux retours permanents des éducateurs, à la recherche collaborative et à la conception, Wallcur a rempli sa mission de fournir la simulation de pratique clinique la plus récente, réaliste et rentable disponible.

Pour en savoir plus sur Wallcur, consultez www.3bscientific.com/wallcur .

