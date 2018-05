3D Communications étend les services de communication de valeur de sa division d'accès au marché en Europe avec le recrutement d'un cadre dirigeant de Roche Pharmaceuticals

Durant ses six ans chez Roche, Kate Dion était spécialisée dans les communications pharmaceutiques et a dirigé le développement d'une trousse à outils et d'une application de communications de tarification largement adoptées qui ont aidé les cadres de direction à communiquer un narratif de tarification simple, transparent et empathique sur la valeur des médicaments. Avant d'intégrer Roche, Kate a été reporter chez Reuters pendant six ans, couvrant l'industrie pharmaceutique à travers l'Europe.

Kate Dion est connue pour sa capacité à réunir des équipes pluridisciplinaires dans le but de résoudre des questions complexes et créer des communications pointues et pertinentes facilitant la conversation.

« Kate est un ajout important à l'équipe 3D Global Value Communications car elle possède une expérience de première ligne des défis qu'affronte l'industrie pharmaceutique, elle comprend la politique et le paysage des payeurs en Europe, et elle sait comment développer des plateformes et des messages de communications qui trouvent écho chez les médias et d'autres importantes parties prenantes », a déclaré Cindy DiBiasi, co-fondatrice de 3D Communications.

Outre son travail dans l'équipe Global Value Communications, Kate Dion encadrera également le travail CHMP de 3D. Elle sera basée en Suisse et au Royaume-Uni.

À propos de 3D

Au cours des 15 dernières années, la société 3D Communications s'est imposée comme un leader mondial en communications de soins de santé dont la mission est d'aider les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs à gérer les communications règlementaires, d'accès au marché, de commercialisation, et de haute direction les plus complexes. 3D Communications a travaillé extensivement à travers l'Europe sur des questions controversées et complexes en matière de règlementation et de commercialisation des soins de santé.

Les services de 3D couvrent l'analyse d'auditoires importants, le développement de stratégies, la création de messages et de présentations PowerPoint, et les tests d'efficacité et de persuasion des messages.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.3dcommunications.us.

SOURCE 3D Communications

Related Links

https://www.3dcommunications.us