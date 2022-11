3Degrees lance des services de conseil en technologie climatique à la COP27

La nouvelle offre simplifiera la sélection et l'adoption de solutions logicielles pour le climat afin d'aider les organisations à accélérer les progrès axés sur les données vers les objectifs de décarbonisation

SAN FRANCISCO, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- 3Degrees, une société qui aide les organisations du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux services de conseil en technologie climatique, qui viennent compléter la gamme existante de services de conseil et de mise en œuvre en matière de climat. La société a fait cette annonce lors de la COP27, au cours d'une table ronde sur les technologies axées sur les données et les objectifs climatiques, organisée par Sweep .

L'espace des technologies climatiques est en plein essor, avec de nouvelles plateformes qui émergent régulièrement, ce qui fait que de nombreuses organisations ont du mal à s'y retrouver et à comprendre clairement quelles solutions répondront le mieux à leurs besoins. Avec l'ajout de services de conseil en technologie climatique, 3Degrees aide à simplifier l'adoption par les entreprises de plateformes technologiques qui permettent de remédier à l'inefficacité de la collecte de données sur le carbone, à la granularité de la comptabilisation des gaz à effet de serre et aux risques liés à la communication d'informations sur le climat, permettant ainsi aux clients de se concentrer sur l'accélération des réductions d'émissions significatives et sur la réalisation de leurs objectifs climatiques.

Les services de conseil en technologie climatique de 3Degrees comprennent :

Un écosystème de solutions logicielles de pointe pour le climat. 3Degrees construit un écosystème de partenaires technologiques afin de fournir à ses clients un accès direct à un large éventail de solutions logicielles de pointe en matière de gestion du climat. Cet écosystème est conçu pour répondre aux divers besoins des entreprises à chaque étape de leur parcours de décarbonisation, et 3Degrees vise à accroître l'adoption de ces solutions logicielles pour le climat en proposant des remises de répercussion.

Une évaluation de la plateforme la mieux adaptée . Le marché des technologies climatiques est extrêmement encombré, et il peut être complexe et long pour les entreprises d'identifier, de mobiliser et d'évaluer la cohorte appropriée de solutions logicielles. 3Degrees commence par travailler avec les organisations pour comprendre leurs objectifs, leurs caractéristiques opérationnelles et leurs exigences, puis évalue de façon indépendante les solutions logicielles de gestion du climat, en fournissant une analyse claire des plateformes de technologie climatique qui seraient idéales pour l'organisation.

Des services professionnels pour l'intégration. Une fois qu'une organisation choisit une plateforme de technologie climatique, le processus d'intégration de la solution peut s'avérer ardu. 3Degrees gère la mise en place des partenaires technologiques sélectionnés, conformément à la méthodologie de comptabilisation des GES de l'organisation. Cela garantit une intégration fluide et précise, et permet aux utilisateurs de déployer le système à son plein potentiel.

Avec le lancement des services de conseil en technologie climatique de 3Degrees, l'entreprise est particulièrement bien placée pour soutenir sa clientèle mondiale dans un parcours de décarbonisation de bout en bout qui combine la gestion du climat assistée par la technologie et les informations fondées sur les données avec la gamme complète de produits et de services de 3Degrees qui couvrent tous niveaux d'émissions.

« Nous sommes convaincus que la technologie climatique, et plus particulièrement le SaaS, est essentielle pour accélérer les efforts de décarbonisation des entreprises », a déclaré Scott Martin, vice-président et responsable des activités commerciales mondiales chez 3Degrees. « Avec le lancement de nos services de conseil en technologie climatique, 3Degrees est en mesure d'accompagner ses clients dès les premiers jours de mesure et de compréhension de leurs données sur les émissions, jusqu'à l'élaboration d'un plan complet de réduction des émissions, en passant par la mise en œuvre de solutions visant à réduire leur empreinte de GES pour l'ensemble des émissions de scope 1, 2 et 3. Cela va changer la donne pour de nombreuses organisations au fur et à mesure qu'elles progressent dans leur parcours de décarbonisation. »

Les services de conseil en technologie climatique de 3Degrees sont disponibles pour les organisations du monde entier. Contactezhttps://go.3degreesinc.com/ecp-contact-us l'équipe de conseillers pour en savoir plus.

