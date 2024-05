3Degrees lance Supplier REach, un portail sur les énergies renouvelables orienté vers l'action pour les grandes entreprises et leurs fournisseurs

SAN FRANCISCO, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- En collaboration avec Microsoft, 3Degrees, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Supplier REach, un outil innovant qui permet aux grandes entreprises d'activer les parcours d'énergie renouvelable de leurs fournisseurs. Les fournisseurs peuvent évaluer et s'approvisionner en énergie renouvelable de haute qualité pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en démontrant leurs progrès à leur client référent tout au long du parcours.

Bien que l'achat d'énergie renouvelable soit l'une des meilleures premières étapes sur la voie de la réduction des GES, les obstacles à la progression peuvent laisser les fournisseurs dans l'impasse. Un premier approvisionnement peut être compliqué : les prix peuvent être opaques, les choix appropriés peuvent ne pas être clairs et peuvent varier d'une région à l'autre, et des risques financiers peuvent être encourus. Pour maintenir le rythme de la décarbonisation afin d'atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission nette, les fournisseurs de toutes tailles doivent gérer cette transition de manière efficace. Supplier REach est une nouvelle solution visant à accélérer l'adoption des énergies renouvelables en aidant les fournisseurs à relever ces défis.

Les organisations qui utilisent Supplier REach invitent leurs fournisseurs à rejoindre le portail. Dans le portail, les fournisseurs peuvent évaluer leurs options et s'approvisionner en énergie renouvelable de haute qualité adaptée à leurs besoins spécifiques. Si nécessaire, ils peuvent également accéder à des ressources éducatives et à des outils de reporting pour renforcer l'alignement interne sur la nécessité d'agir. Les organisations de référence peuvent suivre les progrès de leurs fournisseurs en matière d'achat d'énergie renouvelable et encourager la dynamique par des moyens pratiques et personnalisables.

« L'énergie renouvelable est souvent le meilleur moyen d'amorcer la transition d'une entreprise vers un avenir à faibles émissions de carbone. Supplier REach est une plateforme orientée vers un but précis, qui vise à permettre aux fournisseurs d'une entreprise de faire ce premier pas si important. Nous sommes fiers de l'engagement continu de Microsoft dans la portée et les fonctionnalités de l'outil, ainsi que de son soutien pour les premières versions destinées aux fournisseurs. Nous sommes tous deux impatients d'accueillir d'autres partenaires désireux d'accélérer l'adoption des énergies renouvelables par les fournisseurs. »

Erin Craig, directrice du développement durable et vice-présidente des solutions clients et de l'innovation, 3Degrees

« Supplier REach offre aux fournisseurs de Microsoft des voies simples pour se procurer de l'électricité sans carbone, servant de ressource pour effectuer la transition vers l'énergie propre et la réduction des émissions. »

Edmond Chan, directeur principal du programme de développement durable, Microsoft Procurement

À propos de 3Degrees

3Degrees est l'un des principaux fournisseurs de solutions climatiques mondiales et une entreprise certifiée B Corporation. Nous offrons des solutions climatiques efficaces qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de climat et à favoriser une transition équitable vers un avenir à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

