3DMakerpro führt offiziell die 3D-Scanner der Moose-Serie ein und definiert damit die Einfachheit und Präzision des 3D-Scannens für Anfänger und Profis gleichermaßen neu

Die neuen tragbaren 3D-Scanner für Verbraucher optimieren den 3D-Scanprozess mit KI-gestützten Funktionen und robuster Hardware

SHENZHEN, China, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- 3DMakerpro, ein Pionier im Bereich der verbraucherfreundlichen 3D-Scantechnologie, kündigt die Einführung der Moose-Serie an, einsteigerfreundliche 3D-Scanner mit visueller KI-Tracking-Technologie. Die Moose-Serie ist 3DMakerpros neuestes Angebot an 3D-Scannern für Privatanwender. Sie wurde entwickelt, um reale Objekte mittlerer Größe mit bemerkenswerter Effizienz und Präzision in 3D-Modelle zu verwandeln. Angetrieben von einer Reihe von KI-Funktionen und in Zusammenarbeit mit Oqton, den Entwicklern von Geomagic Wrap, strebt 3DMakerpro danach, 3D-Scannen einfacher und zugänglicher für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer im kreativen Bereich zu machen.

„Die Moose-Serie bringt das 3D-Scannen für Verbraucher auf ein neues Niveau der Genauigkeit und ermöglicht es mehr Anwendern, von den Vorteilen des 3D-Scannens zu profitieren", so Tianshi Yuwen, Global Marketing Director von 3DMakerpro. „Unser Engagement für Innovation ermöglicht es uns, das hochpräzise 3D-Scannen zu demokratisieren und die Grenzen zu überschreiten, um alle kreativen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen."

Naturgetreue 3D-Modelle nachgebildet

Die 3D-Scanner der Moose-Serie wurden entwickelt, um unvergleichliche Präzision und Genauigkeit zu bieten und Objekte mit Abmessungen von 15 bis 1500 mm mühelos zu verarbeiten. Ausgestattet mit einer 24-Bit-Farberfassung, einem Precision-Blue Imaging System und einer Smart Platform gewährleistet der Moose eine 100%ige Farbwiederherstellung und verbessert gleichzeitig die Lebendigkeit, den Kontrast und die feinen Details des Modells. Mit einem Gewicht von nur 280 g ist der Moose für den Benutzer überhaupt nicht schwer zu manövrieren. Mit den verbesserten Kameras kann der Moose exakte 3D-Modelle mit einer beeindruckenden Genauigkeit von 0,03 mm und einer Auflösung von 0,07 mm erstellen, wodurch er sich für verschiedene Anwendungen eignet, da er Modelle erzeugt, die der Realität sehr nahe kommen. Der Moose Lite, die preisgünstigste Variante der Produktreihe, verfügt über Monotexturen mit einer Genauigkeit von 0,05 mm und einer Auflösung von 0,1 mm und wiegt nur 250 g. Darüber hinaus bietet der Moose einen Tiefenschärfebereich von 50 mm bis 500 mm und kann einen größeren vertikalen Raum erfassen, was das Scannen von tiefen Hohlräumen und komplexen Objekten mit erheblichen Oberflächenvariationen vereinfacht.

Die Moose-Serie bietet eine um 40 % verbesserte Genauigkeit und eine um 20 % verbesserte Auflösung im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Anwender profitieren von der Fähigkeit der Moose-Serie, feine Details und lebendige Farben zu erfassen, was die präzise Nachbildung realer Objekte erleichtert und die Projektqualität verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die kodierte strukturierte Einzelbild-Lichttechnologie die sofortige Erstellung einer Punktwolke mit jedem Einzelbild, so dass die Benutzer Scanning-Module einfach und sicher in detaillierte 3D-Modelle umwandeln können.

Professionelle Leistung mit Leichtigkeit

Die Moose-Scanner bieten eine benutzerfreundliche Alternative zu herkömmlichen Scannern, die für ihre Komplexität und Schwerfälligkeit bekannt sind. Ausgestattet mit KI-gestützter visueller Tracking-Technologie und fortschrittlichen Anti-Shake-Modulen, gewährleisten diese Scanner die Anpassungsfähigkeit an Objekte mit komplizierten Strukturen und unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich tief gefärbter und dichter Oberflächen. Dank dieser Anpassungsfähigkeit liefern die Moose-Scanner bei minimalem Benutzereingriff stets zuverlässige Ergebnisse, so dass Unterbrechungen während des Scanvorgangs ausgeschlossen sind. Die fortschrittliche AI Visual Tracking-Technologie des Scansystems garantiert einen reibungslosen und effizienten Scanvorgang, ohne Spuren auf dem Objekt zu hinterlassen, und schützt gleichzeitig das gescannte Objekt vor Beschädigungen. Dank der verbesserten Erkennung von Oberflächenmerkmalen können sich die Benutzer auf präzise und genaue Scans verlassen und erhalten eine detaillierte Darstellung der gescannten Objekte. Dies ermöglicht es Nutzern aller Erfahrungsstufen, neue Bereiche des 3D-Designs und -Drucks zu erkunden, Zeit zu sparen und die Kreativität zu fördern, indem sie ermutigt werden, grenzenlose Möglichkeiten zu erkunden und ihre Ziele ohne Einschränkungen zu erreichen.

Überlegene 3D-Remodeling-Erfahrung

Die JMStudio-Software bietet ein umfassendes Scan-Erlebnis, das es dem Benutzer ermöglicht, den gesamten Scan-Vorgang genau zu überwachen. Die automatische Ausrichtungsfunktion in JMStudio gewährleistet in den meisten Fällen ein nahtloses Stitching, was die Benutzerfreundlichkeit deutlich erhöht. Darüber hinaus visualisiert die JMStudio-Software den Scanvorgang für die Benutzer und bietet kostenlose OTA-Upgrades auf Lebenszeit, um die Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich zu verbessern.

3DMakerpro arbeitet bei der Entwicklung von Geomagic Wrap für 3DMakerpro eng mit Oqton, einem renommierten Anbieter von Fertigungssoftwarelösungen, zusammen. Diese Software bietet eine Reihe von branchenüblichen Funktionen und Werkzeugen, darunter die Bereinigung von Punktwolken, den Wiederaufbau komplexer und organischer 3D-Modelle, Oberflächenwerkzeuge und automatisierbare Funktionen. Jetzt sind diese fortschrittlichen Funktionen und Werkzeuge auch für allgemeine Benutzer zugänglich, die sich in ihren kreativen Projekten hervortun wollen. In Zusammenarbeit mit Geomagic Wrap für 3DMakerpro ermöglicht die Moose-Serie den Anwendern, ihre 3D-Modelle weiter zu optimieren und anspruchsvolle Designanforderungen zu erfüllen. Diese Werkzeuge eignen sich besonders für fortgeschrittene Benutzer, die bei ihren 3D-Modellierungsbemühungen hervorragende Ergebnisse erzielen wollen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit:

Die 3D-Scanner Moose und Moose Lite zum Preis von 699 USD bzw. 399 USD sind jetzt auf der 3DMakerpro-Website erhältlich.

Informationen zu 3DMakerpro

3DMakerpro, eine angesehene ausländische Marke der Shenzhen Jimuyida Technology Co. Ltd. wurde 2015 als führender Anbieter von 3D-Lösungen gegründet. Wir sind darauf spezialisiert, hochmoderne 3D-Scan-Geräte anzubieten. Unser Ziel ist es, professionelle und benutzerfreundliche Scanner zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigene 3D-Welt zu gestalten. Mit einem engagierten Team von mehr als 100 F&E-Experten haben wir unabhängig voneinander branchenführende Softwarealgorithmen entwickelt, darunter das multispektrale Projektionssystem, die visuelle Verfolgung, den markierungsfreien Registrierungsalgorithmus und die automatische Modellverarbeitung. 3DMakerpro engagiert sich für bahnbrechende Innovationen im Bereich der 3D-Technologie.

