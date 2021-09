3DMed Diagnostics fait don d'équipements médicaux au Cambodge pour l'aider à lutter contre la COVID-19

Ce don aidera le Cambodge à mieux contrôler la COVID-19 au moyen d'équipements et de fournitures médicales de dépistage et de diagnostic, y compris d'autres appareils : un poste de travail automatisé pour la préparation des échantillons ANDiS 3100, un système automatisé d'extraction de l'acide nucléique ANDiS 350, un poste de travail de manutention de liquides ANDiS 300, un instrument d'analyse quantitative par PCR en temps réel, une trousse de détection Fast SARS-CoV-2 RT-qPCR ANDiS ainsi qu'une trousse d'extraction de l'acide nucléique.

En collaboration avec l'Institut Pasteur du Cambodge (IPC) – un établissement cambodgien de recherche à but non lucratif –, 3DMed vise à améliorer considérablement l'efficacité en laboratoire en ce qui a trait au dépistage de la COVID-19 au Cambodge. Comparativement au délai de traitement de 4 à 5 heures requis dans le cadre des méthodes de dépistage normales, les tests de dépistage rapide de 3DMed peuvent donner des résultats en 70 minutes, ce qui est essentiel pour mener un dépistage à grande échelle au Cambodge.

3DMed a également fait don de trousses de dépistage permettant de détecter le variant Delta et tous les autres variants à suivre et variants préoccupants identifiés par l'OMS, ce qui donnera aux autorités sanitaires les moyens de détecter et de contrôler précisément la propagation des variants de la COVID-19.

Face à la récente poussée du variant Delta, le gouvernement cambodgien se retrouve aux prises avec l'immense défi de contrôler la propagation de la COVID-19. Au cours de la cérémonie de remise, M. Neang Samrith Komar, consul général du Royaume du Cambodge à Shanghai, a remercié la Chine pour son amitié fraternelle et a indiqué être convaincu que le Cambodge saura vaincre la pandémie.

Caifu Chen, directeur de la technologie chez 3DMed, a déclaré que l'entreprise aide plus de 60 pays et régions à lutter contre la crise sanitaire depuis qu'elle a commencé. « Nous sommes fiers de venir en aide au peuple cambodgien durant cette période des plus difficiles, et nous espérons qu'il pourra bientôt maîtriser la pandémie. »

À propos de 3DMed Diagnostics

Fondée à Shanghai en 2010, 3DMed Diagnostics est l'une des premières entreprises à fournir des services de tests médicaux dans le domaine de l'oncologie de précision en Chine. Forte de son expertise de longue date dans ce domaine, 3DMed Diagnostics est devenue l'un des leaders du marché du diagnostic d'oncologie de précision en Chine depuis sa scission partielle d'avec la société du groupe.

