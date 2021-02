3M s'associe à Pegatron pour faire progresser la conception et l'efficacité des casques de réalité virtuelle

ST. PAUL, Minn., 23 février 2021 /PRNewswire/ -- 3M et Pegatron se sont associés pour développer un nouveau casque de réalité virtuelle de référence avec une lentille optique repliée. Cette nouvelle lentille courbée comprend le polariseur réfléchissant exclusif de 3M pour une haute résolution, une transmission élevée et un large champ de vision permettant une conception plus fine et plus légère.