4,0kwh/Nm³ - LONGi Hydrogen lança nova geração de equipamentos de produção de hidrogênio de água eletrolisada ALK Hi1

PEQUIM, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi Hydrogen, uma subsidiária integral da gigante solar chinesa LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), lançou oficialmente sua nova geração de equipamentos para produção de hidrogênio de água eletrolisada alcalina ALK Hi1 em Pequim, explorando continuamente o menor consumo de energia e redefinindo o auge da eficiência energética.

Com base na rica experiência no campo fotovoltaico, a LONGi descobriu que, de forma semelhante ao custo nivelado de eletricidade ( LCOE) da energia fotovoltaica, o caminho principal é reduzir o consumo de eletricidade das unidades de produção de hidrogênio, ou seja, para que o mesmo consumo de eletricidade produza mais hidrogênio. Quanto menor for o Custo Nivelado de Hidrogênio (LCOH), mais econômico será o hidrogênio verde.

O preço da eletricidade e o consumo de energia por unidade de produção de hidrogênio são as duas variáveis que contribuem para a maior sensibilidade do LCOH. O consumo de energia elétrica em corrente contínua (CC) em carga total do ALK Hi1 pode ser tão baixo quanto 4,3kwh/Nm³. O consumo é ainda menor para o ALK Hi1 Plus, que diminui para 4,1kwh/Nm³, a fim de se adaptar a cenários de produção de hidrogênio que exigem mais horas de utilização. Ele atinge até 4,0kwh/Nm³ quando a densidade de corrente é de 2500A/㎡.

A pesquisa também mostra que o consumo de energia elétrica em corrente contínua (CC) em carga total da indústria global de produção de hidrogênio de água eletrolisada, incluindo a tecnologia de produção de hidrogênio por água alcalina (ALK) e a energia hídrica da eletrólise de membrana de troca de prótons (PEM), está basicamente na faixa de 4,5-4,6kwh/Nm³. Li Can, acadêmico da Academia Chinesa de Ciências, disse que este já é um desempenho de eficiência energética comparativamente bom no nível industrial.

Até o momento, os produtos da série LONGi ALK Hi1 passaram em testes empíricos e seu desempenho foi certificado por autoridades terceirizadas como a Det Norske Veritas e a DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., e medido de acordo com o padrão nacional de GB-32311-2015. Os produtos da série LONGi ALK Hi1 são classificados como tendo a eficiência energética de nível 1 do sistema de produção de hidrogênio.

Os produtos da série LONGi ALK Hi1 têm características de alta eficiência e alta capacidade de produção, o que significa redução do consumo de energia elétrica em corrente contínua (CC) em mais de 10%, além de reduzir sensivelmente o LCOH da produção de hidrogênio em diferentes cenários. Ou seja, para a redução em 0,1kwh/Nm³ do consumo de energia elétrica em corrente contínua (CC) para produção de hidrogênio, dependendo do número de horas de utilização do sistema, o LCOH de hidrogênio pode ser reduzido entre 1,8% e 2,2%, o que equivale a uma redução do investimento inicial dos equipamentos de produção de hidrogênio de 10% a 25%.

"A história do desenvolvimento da civilização humana é também a história do desenvolvimento de energia". No contexto de "pico de carbono e neutralidade de carbono", a tendência de desenvolvimento de energia mudará gradualmente de energia à base de carbono para energia à base de silício e, em seguida, para energia de hidrogênio. Li Zhenguo, fundador e presidente da LONGi, disse que a energia solar se tornou a energia limpa mais econômica do mundo e a "produção fotovoltaica de hidrogênio" é uma verdadeira solução de energia "dual clean".

Por meio da comparação de diferentes cenários, Ma Jun, presidente da LONGi Hydrogen, apresentou a tecnologia avançada e o valor comercial do LONGi ALK Hi1 aos participantes do evento de lançamento. A LONGi Hydrogen sempre adere aos"Primeiros Princípios" para realizar a exploração científica e tecnológica e está dedicada a se tornar uma fornecedora líder mundial de soluções e equipamentos de produção de hidrogênio verde em grande escala.

FONTE LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

