4,5 milhões: Civil 20 Índia alcançou o maior número de pessoas na história do C20

O pacote de políticas civis 20 (C20) incentiva os Chefes de Estado do G20 a deixarem de lado os interesses pessoais e a abordarem as profundas desigualdades que aumentaram após a pandemia.

NOVA DELI, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- O Civil 20, um grupo oficial de engajamento da presidência do G20 da Índia, enviou suas recomendações políticas para o secretariado do G20. O pacote de políticas civis 20 é o resultado de um número sem precedentes de eventos do C20 - mais de 1.300 reuniões, on-line e off-line, com mais de 5.400 organizações da sociedade civil (CSOs) de 154 países. Por meio de campanhas de alcance em massa, incluindo em comunidades vulneráveis, o C20 também se conectou a mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo.

O secretariado do G20 da Índia está agora revisando as políticas antes da Cúpula do G20, onde seus Chefes de Estado se reunirão em Nova Delhi em setembro. O G20 (Grupo dos Vinte) compreende 19 países e a União Europeia. Seus membros representam cerca de 85% do PIB global, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população mundial.

A pandemia de COVID-19 intensificou desigualdades profundas promovidas por uma recessão econômica global e pelo aumento dos desastres naturais. O C20 convoca especificamente os líderes mundiais a deixarem de lado seus próprios interesses e lutas de poder, e mudarem seu foco para cooperação e colaboração para construir um mundo melhor, mais forte e mais inclusivo com base na compaixão, respeito mútuo e sustentabilidade.

Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) é uma líder espiritual e humanitária de renome mundial que é presidente do grupo de engajamento do C20 deste ano. Ela é a primeira líder espiritual a ocupar o cargo que representa voluntários com os CSOs do mundo e organizações não governamentais (ONGs). É o trabalho deles que aborda em primeira pessoa as necessidades das comunidades mais vulneráveis do mundo e o impacto da destruição ambiental.

Amma disse: "Um dos principais insights que surgiram das deliberações foi que, para garantir a existência e a segurança de longo prazo da humanidade, é necessário adotar determinados valores e princípios abrangentes, além de trabalharmos juntos como um todo unificado. De fato, o surgimento de tal sentimento pode ser visto como um sinal positivo, abrindo o caminho para a esperança. As intenções e ações da humanidade devem refletir um grau desse senso compartilhado de união".

Amma acrescentou: "Se não for assim, nossa ganância chegará a tal ponto que ameaçará nossa própria existência. A natureza tem nos dado fortes avisos nos últimos anos de que esta é a direção em que estamos indo. Se não atendermos a esses avisos, os seres humanos logo serão adicionados à lista de criaturas extintas deste planeta".

Amma enfatizou que todos merecem respeito e dignidade, independentemente do histórico, estabelecendo o cenário para políticas éticas e sustentáveis. A abordagem indiana para o serviço público tem sido tradicionalmente fundada com base no serviço altruísta e na participação comunitária. Isso é possível porque há uma fé coletiva em autossuficiência e sustentabilidade, onde o crescimento econômico, a saúde ecológica, a iluminação pessoal e o bem-estar social andam de mãos dadas.

Amma disse: "Sempre haverá algumas pessoas que nos desencorajarão e impedirão nosso progresso. Nunca devemos permitir que eles abalem nossa confiança ou convicção no cumprimento de nosso dever pessoal. Somente se tivermos autoconfiança poderemos beneficiar a sociedade por meio de nossos esforços".

O Sr. Vijay Nambiar, Coordenador Principal do C20 India disse: "O C20 India convoca a ONU e o G20 a tomarem medidas ousadas, incluindo por meio de compromissos financeiros substanciais, para ajudar a atingir os objetivos críticos de desenvolvimento sustentável da ONU. A sociedade civil em todo o mundo deve ter espaço suficiente para desempenhar um papel apropriado na implementação desta agenda".

O pacote de políticas civis 20 tem como base o tema do G20 India -Uma Terra, uma família, um futuro. O lema é inspirado em uma antiga frase em sânscrito, vasudhaiva kutumbakam, a qual é tão valorizada que está gravada na entrada do edifício do parlamento da Índia. Ela significa que o mundo inteiro é uma família.

Após uma conclusão bem-sucedida da Cúpula do C20 India, Amma entregou oficialmente a liderança a representantes do Brasil, o próximo país a realizar a presidência do G20.

FONTE MA CENTER

