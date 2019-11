4 dicas para o profissional de comunicação ser bem-sucedido na transformação digital

Texto escrito por Thais Antoniolli, Presidente da PR Newswire América Latina.

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A consultoria McKinsey indica que cinco elementos são fundamentais para o sucesso da transformação digital das empresas: ter os líderes certos e com experiência digital, efetuar a construção de capacidades para a força de trabalho do futuro, capacitar as pessoas a trabalharem de novas maneiras, dar às ferramentas diárias vitais para uma atualização digital e comunicar-se frequentemente por meio de métodos tradicionais e digitais.

Você deve pensar que são elementos triviais e até óbvios, mas muitas companhias falham na transformação digital. Um estudo da Bain revela que profissionais em todo mundo enfrentam uma realidade amarga: apenas 5% deles alcançam ou excederam as expectativas de transformação. Ainda há muito trabalho pela frente.

Pode-se dizer que a área de Comunicação chegou atrasada no processo de transformação digital. Somente agora talentos do setor começam a usar ferramental tecnológico para apoiar seu trabalho e a mudar a mentalidade em prol de uma transformação bem-sucedida.

Métricas e soluções como inteligência artificial (AI) e aprendizado de máquina (machine learning) passam a ser grandes aliadas do departamento em prol de resultados efetivos de negócios, estratégia que há tempos pautam o Marketing e outros setores.

Assim, se você, profissional de comunicação, quiser se dar bem nessa nova era, precisa se preparar e não é para o futuro. É para ontem! Separei 4 dicas para você chegar lá. Vamos nessa?

1. Mude sua mentalidade já

A resistência é o grande perigo de qualquer mudança. Segundo a McKinsey, uma boa prática nesse sentido é entender por que mudanças são importantes e como elas impactam no sucesso e no futuro da organização. Essa mentalidade, de acordo com a consultoria, aumenta em até três vezes a chance de uma transformação digital de sucesso. Que tal, então, se abrir para o novo, pensar nas novas possibilidades que a transformação digital pode trazer para sua empresa e sua carreira?

2. Invista nas ferramentas tecnológicas adequadas

Métricas e inteligência artificial precisam ser seus melhores amigos a partir de agora. Sua área precisa definir métricas que sejam chave para o departamento e que, essencialmente, tenha um impacto em todo o negócio. Qual métrica você busca na área? Que tal apostar na automação e na inteligência artificial para ajudar a mapear essas métricas? Depois, torne as informações acessíveis para toda a organização, o que mais do que duplica a probabilidade de uma transformação bem-sucedida.

3. Veja os dados com outros olhos

O principal ativo da nova era da comunicação são os dados. O comportamento da mídia dos clientes nos canais digitais revela muito sobre isso. Para alavancar esses dados, no entanto, as empresas não precisam apenas de tecnologias. Também devem criar as condições organizacionais necessárias para poder fazer pleno uso da capacidade de desempenho oferecida pela tecnologia.

4. Pense nos processos

Pensar em processos significa capturar o máximo de dados possível sem depender de talentos específicos. E aqui entra mais uma vez a automação. Essa abordagem do processo facilitará a rotina e ajudará o time a focar no que realmente importa: na estratégia de comunicação.

FONTE PR Newswire América Latina

