4 dicas para sua pele no início de ano

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Começo de ano, reunião de amigos, calor e férias. O mês de fevereiro é marcado pelas lembranças do fim de 2019 e pelos momentos de descontração do verão, mas os cuidados com a pele não devem ser deixados de lado. Inclusive, deve-se reforçá-los. A exposição ao sol intensifica o surgimento das linhas de expressão. O dermatologista Dr. Daniel Dziabas é especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele dá quatro dicas para a época da praia com sol.

1. Protetor solar é lei. No cotidiano, você deve passá-lo uma vez pela manhã e reaplicá-lo ao longo do dia. "A gente tem a melanina na pele, que já funciona como um filtro de proteção contra os raios solares. Porém, ela não é suficiente para nos proteger contra todos os danos que os raios ultravioleta e infravermelho podem provocar", observa o Dr. Daniel. Os raios do sol diminuem os níveis de água da pele, aceleram o envelhecimento e aumentam os riscos de formação de um câncer de pele. O fator de proteção solar (FPS) ideal para você – que pode variar de 30 a 99 – depende do tempo de exposição ao sol, do tipo de pele e da quantidade de aplicações.

2. Vai uma água aí? Além de deixar a pele mais luminosa, macia e bonita, a água dá sustentação às células da derme, deixando-a mais firme e resistente à entrada de micro-organismos, como vírus, fungos e bactérias. "Ela faz bem para o organismo todo, incluindo a pele, o maior órgão do nosso corpo", explica o Dr. Daniel. Ingerir líquidos funciona como uma hidratação natural e diminui a formação dos temidos furinhos, a celulite, que é causada pela flacidez cutânea, acúmulo de gordura e alteração na circulação de sangue.

3. Seu hidratante tem poder. "Também está ligado à firmeza e à elasticidade da pele", comenta Dziabas. Uma pele hidratada tem menos descamação e aparecimento de manchas, resultando num tom natural para ela. Alguns cremes até possuem ativos capazes de diminuir as rugas. Outra dica é o uso do Skinboosters®. À base de ácido hialurônico, ele tem efeito hidroscópico (puxa água para onde é aplicado), intensifica a hidratação por dentro e por fora e trata os sinais de idade, com efeito preventivo, além de estimular a produção de colágeno. "Eles são sempre importantes nesta época do ano, porque é o período do verão. As pessoas tendem a ter uma maior perda de água na pele devido ao calor e à transpiração", afirma o Dr. Daniel.

4. Seu prato diz muito sobre você. As reuniões e festas na casa dos amigos podem render uma mesa daquelas, mas, tome cuidado: o que você come e ingere pode – e muito – influenciar na saúde da sua pele. "Os alimentos têm papel fundamental na qualidade da pele. Os que são ricos em vitaminas e antioxidantes ajudam a manter o funcionamento e a multiplicação mais adequados das células dérmicas", aconselha o dermatologista.

