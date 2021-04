4. Ethnosport-Forum ist beendet

- Das jährlich von der World Ethnosport Confederation (WEC) unter dem Titel „Reviving Traditional Sports" veranstaltete 4. Ethnosport Forum wurde am 10. April 2021 in einem hybriden Format organisiert. Rund 300 Teilnehmer aus 61 Ländern nahmen am Forum teil, indem sie eine spezielle digitale Plattform mit sechs Sprachen nutzten. Das Forum war ein beispielhaftes Treffen für digitale Effizienz und Teilnehmervielfalt während der Pandemie.

- Das Forum erregte große Aufmerksamkeit bei hochrangigen Teilnehmern

