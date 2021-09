42Gears annonce la prise en charge du jour zéro pour iOS 15 et iPadOS 15

LONDRES, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- 42Gears a annoncé aujourd'hui que SureMDM, sa solution de gestion des appareils de pointe, offrait une prise en charge solution du jour zéro pour iOS 15 et iPadOS 15. Les administrateurs informatiques qui gèrent les iPhones et les iPads peuvent continuer à utiliser SureMDM, la solution de gestion des appareils 42Gears, sans interruption pendant leur transition vers les dernières mises à jour du système d'exploitation.

« Nous voulons que nos clients qui comptent sur les appareils Apple aient la liberté de mettre à jour leurs appareils avec la certitude que leur solution MDM continuera à fonctionner de manière optimale », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur de l'exploitation de 42Gears. « Grâce à la prise en charge du jour zéro, toute personne ayant besoin de gérer et de mettre à jour des iPads et des iPhones est en mesure de mener ces opérations à bien. »

La dernière version de SureMDM Agent prend désormais en charge iOS 15 et iPadOS 15. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application via l'App Store d'Apple sur iPhone et iPad, et être prêts pour les nouveaux systèmes d'exploitation lors de leur lancement.

« Nos clients nous rappellent sans cesse qu'ils apprécient le fait de disposer d'iPhones et d'iPads à jour afin d'impressionner leurs propres clients », a déclaré Prakash Gupta. « En tant que partenaire MDM, nous avons la responsabilité de rendre cela possible. Nous invitons les administrateurs à nous contacter pour toute question ; nous sommes à leur entière disposition. »

Pour obtenir la liste des fonctionnalités ajoutées à iOS 15 et iPadOS 15, cliquez ici .

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée des terminaux, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer tous les terminaux commerciaux, tels que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs de bureau, les appareils portables et les casques de réalité virtuelle. Les produits 42Gears prennent en charge les appareils appartenant à l'entreprise ainsi qu'aux employés, conçus sur les plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, de réalité virtuelle et Linux. Les produits 42Gears sont utilisés dans diverses industries, telles que la santé, la fabrication, la logistique, l'éducation et le commerce de détail. Plus de 18 000 clients, dans plus de 115 pays, font confiance aux produits 42Gears. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.42gears.com .

