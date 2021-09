42Gears annonce la prise en charge du jour zéro pour Windows 11

LONDRES, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- 42Gears, l'un des principaux fournisseurs de gestion des appareils mobiles (MDM), a annoncé la prise en charge du jour zéro de Windows 11 lors de son lancement le 5 octobre. Grâce à la prise en charge du jour zéro, les clients 42Gears peuvent passer à Windows 11 à tout moment et continuer à profiter de toutes les fonctionnalités de gestion des appareils qu'ils connaissent et apprécient. Pour ceux qui ne souhaitent pas mettre à niveau, 42Gears continuera à prendre entièrement en charge Windows 10.

« Nous savons que certains de nos clients sont impatients d'exploiter les fonctionnalités améliorées de mise en page et de productivité de Windows 11 », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur de l'exploitation de 42Gears. « Notre prise en charge du jour zéro du système d'exploitation leur permettra de mettre à niveau tout en gérant et en sécurisant leurs appareils à l'aide de 42Gears. »

Les entreprises qui choisissent de passer à Windows 11 peuvent tirer parti des principales fonctionnalités, notamment :

Amélioration du multitâche en plaçant plusieurs fenêtres à l'écran à la fois avec Snap Layouts, puis en mémorisant ces emplacements de fenêtre en tant que groupes Snap.

Une expérience du Windows Store plus simple et plus robuste, y compris la prise en charge des formats d'application au-delà des applications de plateforme Windows universelle (UWP).

Une meilleure prise en charge du travail et de l'apprentissage hybrides grâce à une combinaison d'améliorations de l'accessibilité et de la sécurité.

La possibilité de télécharger et d'utiliser des applications Android sur des appareils Windows dans un avenir proche, grâce à un partenariat entre Windows et Amazon.

Les administrateurs informatiques peuvent utiliser SureMDM pour mettre à niveau à distance des appareils de Windows 10 vers Windows 11, à condition que la version la plus récente de l'agent SureMDM soit installée sur l'appareil.

« 42Gears gère les appareils sur de nombreux systèmes d'exploitation, ce qui inclut également différentes versions du même système d'exploitation », a déclaré Prakash Gupta. « Que les clients comptent sur Windows 10 ou Windows 11, nous pouvons leur offrir notre ensemble complet de fonctionnalités de gestion des appareils. »

Pour plus d'informations sur la prise en charge de 42Gears pour Windows 11, cliquez ici .

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée des terminaux, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer tous les terminaux commerciaux, tels que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs de bureau, les appareils portables et les casques de réalité virtuelle. Les produits 42Gears prennent en charge les appareils appartenant à l'entreprise et aux employés, construits sur divers systèmes d'exploitation. Les produits 42Gears sont utilisés dans diverses industries, telles que la santé, la fabrication, la logistique, l'éducation et le commerce de détail. Plus de 18 000 clients, dans plus de 115 pays, font confiance aux produits 42Gears. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.42gears.com .

