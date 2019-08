42Gears es nombrada visionaria en el Cuadrante mágico de Gartner para herramientas de administración unificada de terminales 2019

Gracias a su Tecnología de Administración de Cosas (Things Management Technology o TMT), también pueden administrarse terminales como equipos de punto de venta, impresoras en red y auriculares con Bluetooth, que no funcionan en sistemas operativos estándares, a través de una puerta de enlace del IdC que aloja un agente de UEM. La plataforma también es compatible con Windows Autopilot y las API de Microsoft Graph para administrar aplicaciones O365 a través de la Administración de Aplicaciones Móviles (MAM) Intune.

Lea el informe aquí.

"Tras ser reconocidos como la única visionaria en el Cuadrante mágico de Gartner para herramientas de UEM 2019, creemos que nuestro enfoque ayuda a las empresas no solo a superar los desafíos que enfrentan en la actualidad sino que también asegura que se sientan protegidas en el futuro a medida que despliegan tecnologías nuevas", dijo Onkar Singh, fundador y director ejecutivo de 42Gears Mobility Systems. "La innovación es un modo de vida en 42Gears, una energía que impulsa todo lo que hacemos y una motivación para desarrollar mejores productos. Hace poco lanzamos Things Management Technology, que esperamos que revolucione la forma en que las empresas ven la administración de terminales".

Previamente este año, 42Gears también fue reconocida como la Elegida de los clientes para herramientas de UEM en la plataforma Gartner Peer Insights.

A medida de que las organizaciones vayan tomando conciencia de la necesidad de pasar de una combinación de soluciones CMT y EMM a una herramienta integral de UEM, 42Gears está destinada a dejar su marca con una plataforma centrada en los usuarios que ahora puede ayudar a administrar terminales 'no tan inteligentes', además de teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, dispositivos portátiles robustos y dispositivos para vestir.

Fuente: Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Chris Silva y otros, 6 de agosto de 2019.

Descargo de responsabilidad

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio que figura en las publicaciones de sus investigaciones y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las clasificaciones más altas u otra designación similar. Las publicaciones de investigaciones de Gartner consisten en opiniones de la firma de investigación Gartner y no deben interpretarse como hechos. Gartner renuncia a toda responsabilidad, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo toda garantía de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular.

