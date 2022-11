42Gears lance la plateforme SureMDM basée sur le cloud pour les MSP

La plateforme SureMDM basée sur le cloud permet aux fournisseurs de services gérés d'offrir une solution MDM à locataires multiples tout en réduisant la complexité de mise en œuvre et les coûts opérationnels.

BENGALURU (Inde), 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- 42Gears a le plaisir d'annoncer le lancement de la plateforme SureMDM basée sur le cloud pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Cette version enrichit l'offre de la plateforme SureMDM sur site qui connaît déjà un grand succès.

La plateforme SureMDM permet aux partenaires de 42Gears d'offrir des services de gestion des appareils mobiles sécurisés et évolutifs à leurs clients à partir d'une configuration de serveur unique avec un support à locataires multiples. La plateforme SureMDM basée sur le cloud facilite encore plus les choses. « Grâce à la plateforme SureMDM basée sur le cloud, nos partenaires peuvent gérer plusieurs clients sans avoir à s'inquiéter de l'hébergement, de la maintenance ou des coûts d'installation initiaux », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur technique de 42Gears.

Les avantages de la plateforme SureMDM :

Gestion à locataires multiples : gérez plusieurs clients à partir d'une seule console d'administration tout en gardant les données de chaque client séparées.

Réduction des coûts : commencez avec la version cloud sans aucun frais d'installation.

Gestion des licences : attribuez, gérez et modifiez les licences de manière centralisée pour chaque locataire.

Personnalisation : personnalisez l'image de marque de la console pour l'administrateur de la plateforme SureMDM et celle du client.

Sécurité : des fonctionnalités de pointe en matière de sécurité, de configuration, de personnalisation et de contrôle d'accès.

Accès par authentification unique (SSO) : accédez et gérez facilement plusieurs comptes clients à l'aide d'un seul identifiant de connexion.

Des licences à plusieurs niveaux : prenez en charge plusieurs types de licence dans la même instance de SureMDM afin que les clients puissent choisir le niveau de licence qui répond à leurs besoins.

« Notre objectif avec l'offre de la plateforme SureMDM basée sur le cloud est de donner à nos partenaires la flexibilité de gérer plusieurs clients à partir d'une seule console d'administration à moindre coût », a conclu M. Prakash.

La plateforme SureMDM basée sur le cloud est idéale pour les partenaires qui recherchent une mise en œuvre rapide avec des coûts initiaux minimaux pour établir des environnements à locataires multiples, tandis que la plateforme SureMDM sur site est disponible pour les partenaires qui ont besoin d'un plus grand contrôle sur l'environnement d'hébergement.

Si vous souhaitez devenir un partenaire de 42Gears ou si vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme SureMDM , veuillez écrire à [email protected] .

À propos de 42Gears

42Gears est un leader dans la gestion de la mobilité d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Disponibles sur le cloud et sur site, les produits de 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de mobile et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité du personnel de première ligne et l'efficacité des équipes de développement logiciel. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears