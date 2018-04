42Gears s'associe à Barcotec pour sécuriser les périphériques renforcés des entreprises européennes

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg )



42Gears est un fournisseur de solutions EMM réputé à l'échelle mondiale qui permet aux entreprises de gérer et de sécuriser leurs périphériques renforcés à distance à des fins commerciales.

Barcotec est l'un des premiers fournisseurs spécialisés dans le domaine des solutions d'acquisition automatique de données. La société offre des périphériques à identification automatique, des solutions renforcées de gestion de la mobilité et des services aux entreprises basées en Europe. Barcotec est un importateur direct de périphériques renforcés tels que des terminaux 1D, 2D et RFID, des lecteurs et des tags, des imprimantes, des téléphones renforcés, et des tablettes, des lunettes de réalité augmentée fabriquées par Denso, Datalogic, Citizen, Realwear.

42Gears et Barcotec partagent la même vision, mettre des produits renforcés compatibles EMM à portée d'un marché élargi. En s'associant avec 42Gears, Barcotec a pour objectif d'optimiser la performance de ses produits et de répondre aux exigences de ses clients européens en matière de mobilité d'entreprise. Les produits 42Gears complètent ceux de Barcotec en les rendant plus efficaces et avantageux pour les clients finaux. Les périphériques renforcés intégrés à la gestion de la mobilité d'entreprise de 42Gears deviennent une offre prête à l'emploi pour les entreprises qui répond aux défis de la mobilité mobile tout en assurant la sécurité des périphériques et des données.

Évoquant le nouveau partenariat, Alexander Rainsberger, directeur général de Barcotec, a déclaré, « Notre clientèle couvre divers marchés verticaux en Europe. Nous avons conclu ce partenariat avec 42Gears pour faire en sorte que nos périphériques renforcés soient sécurisés et faciles à gérer pour tous nos clients. »

Kaushik Sindhu, vice-président associé de 42Gears, a ajouté, « Nous sommes ravis de collaborer avec Barcotec. Notre association avec Barcotec nous aidera également à atteindre un plus grand nombre de clients dans la région européenne. Nous sommes impatients de commencer à offrir nos nouveaux produits et solutions dans la région européenne par le biais de Barcotec. »

À propos de 42Gears

42Gears est un fournisseur de Unified Endpoint Management de premier plan qui offre des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, contrôler et gérer tous les points de terminaison d'entreprise. Les produits 42Gears prennent en charge des périphériques appartenant aux entreprises et ceux appartenant aux employés basés sur les plateformes de systèmes d'exploitation Android, iOS, Windows, Linux et Chrome. Plus de 7000 clients font confiance à 42Gears dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.42gears.com

À propos de Barcotec

Barcotec, « votre spécialiste de validation numérique », est le fournisseur central européen de technologies, de matériel, de services et de solutions pour l'identification automatique, la mobilité d'entreprise et les terminaux, imprimantes et objets mettables professionnels.

Établie en 1989, la société est reconnue en tant que fournisseur de premier plan représentant des leaders sur le marché mondial tels que Denso, Datalogic, Citizen, Realwear, etc.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.barcotec.at.

