42Gears SureMDM étend sa prise en charge à ChromeOS, offrant des capacités de gestion améliorées

BANGALORE, Inde, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des appareils mobiles, est ravi d'annoncer que SureMDM, sa plateforme phare de gestion des appareils mobiles de classe mondiale, prend désormais entièrement en charge ChromeOS. Avec cette extension, 42Gears SureMDM offre désormais aux organisations une suite complète de fonctions de gestion pour rationaliser l'administration des appareils ChromeOS, faciliter la gestion des applications, renforcer la sécurité et optimiser la productivité.

Les appareils ChromeOS sont très appréciés des entreprises et des établissements d'enseignement pour leur simplicité, leur rapidité et leur prix abordable. Reconnaissant la demande croissante de solutions de gestion des appareils ChromeOS pour les établissements d'enseignement, 42Gears SureMDM est désormais conforme aux évaluations HECVAT (Higher Education Community Vendor Assessment Tool) Lite et à la liste CBI (Cloud Broker Index). HECVAT est un outil d'évaluation de la sécurité et de la confidentialité conçu spécifiquement pour les établissements d'enseignement supérieur afin d'évaluer les risques associés à l'engagement de fournisseurs et de prestataires de services tiers. La boîte à outils HECVAT aide les établissements d'enseignement à prendre des décisions éclairées lors de la sélection des fournisseurs de technologie et de la gestion des risques liés à la sécurité et à la confidentialité des données.

Voici comment la prise en charge de ChromeOS par 42Gears SureMDM peut aider les administrateurs informatiques et les entreprises :

Gestion des applications et des extensions ChromeOS : 42Gears SureMDM prend désormais entièrement en charge les applications et les extensions du Chrome Web Store. Gestion centralisée de la console : SureMDM permet aux administrateurs d'avoir une meilleure visibilité sur leur écosystème de dispositifs en offrant une vue unique et centralisée de l'ensemble du parc de dispositifs gérés. Gestion améliorée des kiosques pour les applications et le Web : Avec SureMDM, les administrateurs peuvent désormais offrir aux employés un environnement sécurisé et productif en limitant l'accès à certaines applications et extensions Chrome et en bloquant l'accès aux URL malveillantes.

Fonctionnalités supplémentaires incluses dans la prise en charge de ChromeOS par 42Gears SureMDM :

Configuration, automatisation et gestion des applications : Avec SureMDM, les administrateurs peuvent désormais proposer des profils pour configurer les politiques relatives aux utilisateurs et aux appareils, ainsi que la gestion des applications pour déployer et contrôler les applications. Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs de gérer efficacement les appareils ChromeOS, d'appliquer des politiques et de maintenir un environnement informatique sécurisé.

Politique de l'utilisateur et du navigateur : SureMDM permet aux administrateurs de configurer les paramètres du réseau et de définir des règles spécifiques à l'utilisateur, afin de contrôler précisément l'accès, les préférences et les paramètres de l'utilisateur. En outre, les politiques de navigation offrent une gestion complète des paramètres de sécurité et des configurations avancées de ChromeOS.

Politique des appareils : Grâce à la gestion de la politique des appareils SureMDM, les entreprises peuvent appliquer des mesures de sécurité, gérer les autorisations des appareils, définir les paramètres de connexion et l'accès à l'inscription, et garantir la conformité avec les politiques de l'entreprise. Cette fonction permet aux administrateurs d'exercer un contrôle centralisé sur les appareils ChromeOS, ce qui réduit les risques potentiels en matière de sécurité et garantit l'uniformité de l'ensemble du parc.

Politique en matière d'applications et d'extensions : SureMDM permet aux équipes informatiques de réglementer l'installation et l'utilisation des applications et des extensions sur les appareils ChromeOS. Les administrateurs peuvent gérer et déployer efficacement les applications Chrome Web Store sur les appareils ChromeOS, et définir des politiques pour restreindre ou autoriser des applications spécifiques, garantissant ainsi un environnement sécurisé et productif tout en maintenant la compatibilité avec les flux de travail de l'organisation.

Liste de blocage/liste d'autorisation pour les applications : SureMDM permet de créer des listes de blocage et des listes d'autorisation complètes pour les applications, offrant ainsi aux administrateurs un contrôle granulaire sur l'écosystème logiciel. Cette fonction garantit que seules les applications autorisées sont installées et utilisées sur les appareils ChromeOS, réduisant ainsi le risque de logiciels malveillants, de logiciels non autorisés ou de distractions nuisibles à la productivité.

"Nous sommes ravis d'étendre nos capacités de gestion des appareils mobiles pour inclure une prise en charge complète de ChromeOS", a déclaré Onkar Singh, PDG de 42Gears. "Les organisations peuvent désormais compter sur des capacités de gestion, une sécurité et une efficacité accrues pour les appareils ChromeOS. Notre objectif est de fournir une solution complète qui permette aux entreprises et aux établissements d'enseignement d'exploiter la puissance de ChromeOS tout en garantissant un environnement sécurisé et productif à leurs utilisateurs".

