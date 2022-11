42Gears und Newland EMEA schließen strategische Partnerschaft, um die Mobilgeräteverwaltung für die Produktlinie Speedata by Newland zu vereinfachen

BANGALORE, Indien, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- 42Gears und Newland EMEA haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft eingegangen sind, die darauf abzielt, die Digitalisierung im Unternehmen zu vereinfachen. Die Partnerschaft wird es Newland EMEA ermöglichen, seinen Kunden eine erstklassige Mobilgeräteverwaltungslösung für die Produktlinie Speedata by Newland zu bieten und 42Gears die Möglichkeit zu geben, mit einem führenden AIDC-Partner zusammenzuarbeiten, um das Markenbewusstsein in der Region EMEA zu erweitern.

42Gears ist ein führender, von Gartner anerkannter Anbieter von Unified-Endpoint-Management-Lösungen, der dafür bekannt ist, robuste und zuverlässige Lösungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, alle Arten von Geräten zu verwalten, unabhängig von dem Betriebssystem, auf dem sie basieren. Darüber hinaus ermöglicht die Things Management Technology (TMT) von 42Gears es Unternehmen, Peripheriegeräte und andere unkonventionelle Business-Endpunkte von derselben Konsole aus zu verwalten, die für die Verwaltung, Überwachung und Sicherung mobiler Geräte verwendet wird.

Speedata by Newland ist eine hervorragende Gerätereihe, die sich auf Mobilität konzentriert. Mit aktiver Innovation und ihren neuen 5G-kompatiblen Geräten bietet Speedata by Newland mobile Computer und Tablets an, die den Endnutzer befähigen. Von einem mobilen Computer mit Tastatur bis zu einem 10-Zoll-Tablet mit voller Berührungsfläche gibt es für jeden Bedarf ein Gerät.

Newland EMEA hat seinen Sitz in den Niederlanden und ist ein führender Anbieter in der AIDC-Branche. Das Unternehmen erstellt 1D- und 2D-Datenerfassungs- und -sammlungsgeräte, die für Unternehmen jeder Form und Größe zugänglich sind. Zusammen mit seiner Speedata-Produktlinie bietet es stationäre und tragbare Scanner, mobile Computer, Mikro-Kioske und Tablets sowie OEM-Scanmodule unter der Marke Newland sowie Wearables unter seiner Marke Nwear an.

Dank der Partnerschaft werden die Kunden von Newland EMEA nun Zugang zu Management-Software haben, die es ihnen ermöglichen wird, mehr Kontrolle über ihre Geräte auszuüben, und 42Gears wird seine Präsenz in der EMEA-Region ausweiten.

„Es sind nicht nur Smartphones, die Unternehmenskunden verwalten und überwachen möchten. Der Anwendungsbereich von MDM hat in den vergangenen Jahren exponentiell zugenommen. Wir wissen, wie wichtig es ist, unabhängig vom Gerätetyp eine einzige Ansicht aller geschäftlichen Endpunkte zu haben. Unsere Partnerschaft mit Newland EMEA ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung", erklärte Onkar Singh, Mitbegründer und CEO von 42Gears.

Sebastian Weides, Senior Productmanager (PDA & CIT) von Newland EMEA, sagte: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit 42Gears. Das Unternehmen ist eine großartige Wahl, um ein erstklassiges Gerätemanagement für Unternehmen in unsere Produktlinie Speedata by Newland zu integrieren. Mit 42Gears können wir jetzt ein Tool anbieten, das unsere Kunden benötigen, um unsere Geräte über ihre gesamte Lebensdauer zu verwalten, angefangen bei der Einführung bis zu Wartung und Service."

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Mobility Management und bietet innovative Lösungen, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Die Produkte von 42Gears werden sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitgestellt und unterstützen alle wichtigen mobilen und Desktop-Betriebssysteme. Sie ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität ihrer Belegschaft und die Effizienz ihrer Software-Entwicklungsteams zu verbessern. Die Produkte von 42Gears werden von mehr als 18.000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 115 Ländern genutzt und können über ein globales Partnernetzwerk erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.42gears.com.

Newland EMEA vereinfacht das Scannen. Als führender Anbieter in der globalen AIDC-Branche entwickeln wir 1D- und 2D-Datenerfassungs- und -sammlungsgeräte, die für Unternehmen jeder Form und Größe zugänglich sind. Bei Newland bauen wir unsere Produkte von Grund auf. Unsere Produktpalette umfasst stationäre und Handheld-Scanner, mobile Computer, Mikro-Kioske und Tablets sowie OEM-Scanmodule. Alle basieren auf unserer UIMG-Bildtechnologie und unserem 2D-Decoder-Chip. Mit einer umfassenden Produktpalette – von Handheld über Embedded bis zu Mobilcomputern – möchte Newland Ihnen genau das bieten, was Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf www.newland-id.com.

