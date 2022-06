43 % des équipes techniques adaptent leurs technologies à l'aide de fournisseurs de services gérés pour prendre en charge les environnements de travail hybrides

Les changements de priorité des équipes techniques accentuent le recours aux fournisseurs de services gérés.

Dans un environnement de travail hybride, les employés rencontrent des problèmes liés à la vidéo, à la voix et aux casques audio.

SYDNEY, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion et d'analyse des performances pour la communication et la collaboration unifiées, l'infrastructure informatique et les écosystèmes de paiement, a dévoilé les conclusions des recherches entreprises pour les fournisseurs de services gérés (MSP) avec le concours d'Ecosystm, une plateforme de recherche et de conseil sur le numérique.

L'étude « Entreprise Numérique » d'Ecosystm a sondé 1 323 entreprises et en a conclu que les directeurs informatiques et les équipes technologiques assistaient à un changement de leurs fonctions. Ils sont désormais également chargés de fournir des résultats commerciaux et vis-à-vis des clients.

52 % des organismes interrogés se concentrent sur la modernisation des infrastructures. Avec l'évolution de leurs fonctions, les équipes technologiques ont recours à des MSP pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. Si 43 % d'entre eux développent la technologie existante, 36% d'entre eux déploient de nouvelles technologies.

« Les employés ont exprimé des préoccupations au sujet de la réinitialisation des ordinateurs lors des changements de plateforme, des retards d'appels vocaux et des décalages vidéo. Il y a aussi des problèmes liés aux petites salles de réunion et à l'utilisation des casques audio. Les MSP observent une croissance de leur clientèle à la recherche de réponses à ces problèmes qui touchent le matériel, les espaces, les bureaux, les réseaux et les applications. Les MSP doivent donc innover sans cesse et fournir les meilleurs services », a déclaré John Ruthven, PDG d'IR.

« Les MSP font face à de nombreux défis, notamment gérer des environnements multifournisseurs, offrir aux clients un point de gestion unique et de la visibilité, et s'assurer que les accords de niveau de service (SLA) sont respectés », a déclaré Audrey William, conseillère principale, Ecosystm.

John Ruthven a ajouté : « Chez IR, nous offrons aux MSP des solutions de dépannage proactives destinées aux espaces de travail hybrides de plus en plus complexes. Nos tableaux de bord à volet d'affichage unique utilisent le système des feux de signalisation permettant une visibilité détaillée. Nos alertes et nos analyses proactives permettent aux employés en télétravail et en présentiel de bénéficier d'une expérience optimale. »

Jonathan Beaver, ingénieur en infrastructure, New Era Technology, un MSP qui propose des solutions technologiques accessibles, a déclaré : « Grâce à notre partenariat continu avec IR, nous avons été en mesure d'offrir à nos clients le plus haut niveau de soutien. Des alertes personnalisées, qui permettent à notre centre de gestion du réseau (CGR) d'identifier et de résoudre les problèmes rencontrés par les clients de façon proactive, ou encore des tableaux de bord sur mesure qui offrent un aperçu holistique et pertinent. »

La suite IR Collaborate permet aux MSP d'ajouter de la valeur à leurs offres, assurant ainsi la croissance de l'entreprise.

