456 km/h (283 mph): La Voxan Wattman reste la moto electrique la plus rapide du monde

MONACO, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Max Biaggi et la marque de motos électriques Voxan ont décroché 21 records du monde de vitesse sur la piste de Space Florida au Kennedy Space Center (Etats-Unis). Ces performances ont été réalisées entre le 18 et le 23 novembre 2021.

C'est le lundi 22 novembre que le plus convoité des records du monde inscrits au programme a été battu. Avec 455,737 km/h (283,182 mph), Max Biaggi et la Voxan Wattman ont accroché à leur palmarès le prestigieux record du monde de vitesse en catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kilos.

Conformément au règlement de la FIM (Fédération Internationale Motocycliste), la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur 1 km aller, puis 1 km retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Toujours selon les règles de la Fédération, c'est la moyenne des 2 vitesses qui a été retenue.

Le compteur GPS de la Wattman est monté jusqu'à 470,257 km/h (292,204 mph) en vitesse instantanée. La robe grise de la Voxan, dessinée par Sacha Lakic, a affolé les cellules de chronométrage.

Le dimanche 21 novembre, la Voxan Wattman s'est élancée dans une version non-carénée, également sur une distance de 1 km, départ lancé. Principe identique : 1 km aller, puis 1 km retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Ici aussi, c'est la moyenne des 2 vitesses qui a été retenue. Le nouveau record du monde de la catégorie moto électrique non-carénée de moins de 300 kilos est désormais de 369,626 km/h (229,675 mph).

19 autres records ont été signés dans les catégories : moins de 300 kilos, plus de 300 kilos, non-carénée, semi-carénée, sur 1 mile, 1 km et ¼ de mile, départ arrêté et départ lancé.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698993/Voxan_Motors_Logo.jpg

SOURCE Voxan