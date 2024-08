4G Clinical annonce la nomination du Dr Ronan Brown, spécialiste des services et des technologies des sciences de la vie, au poste de directeur de l'exploitation

Brown apporte des années d'expertise dans l'industrie pour superviser et maximiser l'efficacité et l'excellence opérationnelles de 4G Clinical.

WELLESLEY, Massachusetts, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- 4G Clinical, un chef de file mondial de la gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais (RTSM) et des logiciels d'optimisation des prévisions d'approvisionnement pour l'industrie des sciences de la vie, annonce ce jour la nomination de Ronan Brown, PhD, en tant que nouveau directeur de l'exploitation. L'arrivée de Brown renforcera l'équipe de direction et soutiendra l'engagement de 4G Clinical en faveur de l'excellence opérationnelle et de l'innovation.

Brown, qui a récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation chez ConcertAI, rejoint 4G Clinical avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Au cours de sa carrière, il a occupé de nombreux postes de direction commerciale et opérationnelle dans le domaine des ORC. Chez IQVIA, Brown a dirigé diverses équipes mondiales dans les domaines des opérations, de la direction de projets, des essais cliniques décentralisés et de la conformité. Cet ensemble d'expériences constituera un atout essentiel pour 4G à mesure que l'entreprise continuera de se développer rapidement.

« Je me réjouis de rejoindre l'équipe de 4G et de soutenir sa mission, qui est de fournir des médicaments essentiels aux personnes qui en ont besoin », déclare Brown. « C'est l'occasion de mettre mon expérience et ma connaissance du secteur au service de deux objectifs centraux : gérer efficacement les opérations et générer de meilleurs résultats pour les patients. »

Chez 4G Clinical, Brown sera chargé de diriger les équipes responsables de l'écosystème des clients de 4G, y compris la livraison de nouvelles études et l'expérience des études en cours, du lancement à la clôture et à l'inspection.

« Je suis ravi d'accueillir Ronan au sein de l'équipe 4G », déclare Dave Kelleher, cofondateur et CEO, 4G Clinical. « Alors que nous continuons à accroître notre impact sur les patients et les résultats cliniques, Ronan sera un partenaire essentiel pour moi et le reste de l'équipe de direction de 4G ».

