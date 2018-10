5º FÓRUM LIDE DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO aborda necessidade de transformação do setor para um Brasil mais competitivo

Viviane Senna , presidente do Instituto Ayrton Senna, questionou sobre o papel da escola na preparação das novas gerações, que estão vivenciando o avanço acelerado da tecnologia e inovação, a extinção de algumas profissões e o surgimento de novas carreiras. Rossieli Soares da Silva , titular do Ministério da Educação, comentou que o principal desafio para melhorar a qualidade do ensino brasileiro é trabalhar o conhecimento com profundidade, com currículos mais modernos, flexíveis e livres. "O conteúdo está na palma da mão de todos. Como trabalhar estas informações e desenvolver as habilidades socioemocionais em cada criança e jovem é a missão de professores mais capacitados, valorizados, com boas ferramentas e melhores salários", comenta o ministro.

Já Celson Pantoja Lima, professor doutor do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, aprofundou a questão das competências para o mundo do trabalho 4.0 e afirmou que a tecnologia e a inovação são concomitantemente uma ameaça e oportunidade para levar o país à evolução. Cristiano dos Anjos Gonçalves, vice-presidente da Schneider Eletric Brasil, apontou como a digitalização e conexão das coisas nos negócios impacta na performance das empresas. Por fim, Gustavo Leal, diretor de operações do SENAI, analisou a perplexidade, os impactos e os efeitos da revolução industrial no trabalho.

O evento foi finalizado com a cerimônia de entrega do Prêmio LIDE de Educação e Inovação 2018, que reconhece as contribuições de empresas nas categorias Inovação, Educação e Tecnologia. Foram elas: CCR, NEOENERGIA e SUZANO (Educação); BANCO ORIGINAL, STARTSE e WEWORK (Inovação); e INTEL, OPTUM e POSITIVO (Tecnologia). O destaque em Responsabilidade Social em Educação foi atribuído à DIGITRON DA AMAZÔNIA & FUNDAÇÃO MATIAS MACHLINE.

