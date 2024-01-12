5-я годовщина Bybit: #High5Bybit и рекордный праздник в мире трейдинга

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов с гордостью объявляет о грандиозном успехе празднования своей пятой годовщины. Личностный тест #High5Bybit и состязание в трейдинге на 1 миллион USDT завладели вниманием мирового криптосообщества и привлекли свыше 200 000 участников из более, чем 190 стран. Во время проведения масштабного празднования объем торгов достиг впечатляющих 53 миллиардов, демонстрируя большой энтузиазм и вовлеченность, царящие в криптопространстве.

Figure: Overview of #High5Bybit: 16 Trading Personalities

Данное мероприятие, проходившее с 27 ноября 10 утра по всемирному координированному времени (UTC) по 25 декабря 2023 г. 10 утра по UTC, включало уникальную комбинацию Личностного теста #High5Bybit и состязания по трейдингу на 1 миллион USDT. Криптоэнтузиасты могли исследовать свою личность трейдера, получить NFTs и принять участие в командном состязании с призами за мастерство в торговле.

Празднование пятой годовщины Bybit было призвано привлечь трейдеров всех типов личности, признавая диверсифицированную тактику и стратегии в криптосообществе. Инновационный подход в виде группировки пользователей в 16 четко определенных команд на основе архетипа личности в трейдинге внесло дополнительную изюминку в ажиотаж по поводу состязания. Пятью типами личности с наибольшей репрезентативностью стали ISFP, ISTJ, ISTP, INFP и ISFJ, что отражает большую привлекательность данного мероприятия.

Интересен тот факт, что группой с самым большим торговым оборотом стала группа INTJ, демонстрирующая стратегический подход к торговле. С другой стороны, группой с самым небольшим торговым оборотом оказалась группа ESFJ, а самой маленькой группой участников стала ENTJ, что свидетельствует о разнообразном и инклюзивном характере данной кампании.

«Мы поражены масштабом общей поддержки и участием в праздничных мероприятиях по случаю нашей пятой годовщины. Личностный тест #High5Bybit и состязание в трейдинге на 1 миллион USDT продемонстрировали живой и разноплановый характер нашего торгового сообщества, что и делает Bybit по-настоящему особенной», – сказал Ben Zhou, Co-founder и CEO Bybit. «Мы искренне признательны криптоэнтузиастам со всего мира, которые обеспечили успех данного мероприятия. Бьющие рекорды цифры и потрясающие инсайты личностей трейдеров в еще большей степени подчеркивают приверженность Bybit инновациям и вовлеченность в криптосообщество в 2024 году».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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