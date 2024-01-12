Bybit'in 5. Yıl Dönümü: #High5Bybit ve Rekor Kıran İşlem Kutlaması

News provided by

Bybit

12 Jan, 2024, 00:00 ET

DUBAI, BAE, 12 Ocak, 2024 /PRNewswire/ -- Hacimsel olarak dünyanın üçüncü en büyük kripto borsası olan Bybit, beşinci yıl dönümünü kutlama etkinliğinin olağanüstü başarısını duyurmaktan gurur duyuyor. #High5Bybit Kişilik Testi ve 1 Milyon USDT İşlem Yarışması 190'dan fazla ülkeden 200.000'den fazla katılımcının ilgisini çekerek global kripto topluluğunu büyüledi. Etkinlikte şaşırtıcı bir 53 milyarlık işlem hacmi görüldü. Bu, kripto alanındaki yaygın tutku ve katılımı gözler önüne serdi.

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Figure: Overview of #High5Bybit: 16 Trading Personalities
Figure: Overview of #High5Bybit: 16 Trading Personalities

27 Kasım 10:00 UTC ile 25 Aralık 2023 10:00 UTC arasında gerçekleşen girişim, #High5Bybit Kişilik Testi ve 1 Milyon USDT İşlem Yarışmasının benzersiz bir karışımını içerdi. Kripto tutkunları bireysel işlem kimliklerini keşfetmeye, NFT'ler edinmeye ve işlem uzmanlığını ödüllendiren bir takım yarışmasına katılmaya teşvik edildi.

Bybit'in beşinci yıl dönümü kutlaması, kripto topluluğundaki çeşitli taktikleri ve stratejileri göz önünde bulundurarak tüm kişilik türlerinden yatırımcıların ilgisini çekmek üzere tasarlandı. Kullanıcıları işlem kişiliği modellerine göre 16 farklı takıma ayırma yönündeki yenilikçi yaklaşım yarışmaya ek bir heyecan unsuru kattı. En belirgin temsilcisi olan ilk beş kişilik tipi ISFP, ISTJ, ISTP, INFP ve ISFJ idi ve bu girişimin yaygın albenisini yansıtıyordu.

İlginç bir şekilde, en yüksek işlem hacmi grubu işlemlere olan stratejik yaklaşımlarını göstererek INTJ olarak belirlendi. Diğer taraftan işlem hacmi açısından en düşük grup ESFJ oldu. Ayrıca, en küçük katılımcı grubunun ENTJ olduğu belirlendi. Bu, girişimin çeşitli ve kapsayıcı doğasını vurgulamış oldu.

"Beşinci yıl dönümü kutlamamıza gösterilen yoğun destek ve katılım bizi çok heyecanlandırdı. #High5Bybit Kişilik Testi ve 1 Milyon USDT İşlem Yarışması Bybit'i gerçekten özel kılan canlı ve çok yönlü işlem topluluğunu gözler önüne serdi," diyor Bybit kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou. "Bu etkinliği mükemmel bir başarı haline getiren tüm dünyadaki kripto tutkunlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Rekor kıran rakamlar ve işlem kişiliklerine yönelik etkileyici içgörüler, Bybit'in 2024'te yenilik ve topluluk katılımına yönelik taahhüdünü daha da vurguluyor."

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
Medya talepleriniz için lütfen iletişime geçin: [email protected] 
Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com 
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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2309530/Bybit_s_5th_Anniversary__High5Bybit_Record_Breaking_Trading_Celebration.jpg 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4474597/Logo.jpg

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