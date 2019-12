5 lugares fantásticos para celebrar año nuevo en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ --

1. Nueva Orleans, Luisiana

Lugareños amables, clima cálido, bares que abren hasta tarde y gente que pasea con su bebida alcohólica favorita en la mano dan lugar a un acogedor ambiente para aquellos que buscan fiesta. Acércate a la Jackson Square, en el histórico French Quarter, para la verdadera celebración de la víspera de Año Nuevo. Bandas y artistas se presentan durante toda la noche, como preámbulo de la famosa caída de la flor de lis y los fuegos artificiales sobre el Río Mississippi a medianoche. Después, la fiesta sigue en los bares y clubes nocturnos a lo largo de la Bourbon Street. También puedes subir a bordo del Creole Queen o del Steamboat Natchez para admirar las luces desde un crucero.

2. San Francisco, California

Su ubicación le permite acoger una variedad de celebraciones de víspera de Año Nuevo que son únicas en la ciudad, incluido un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales frente a la bahía. En lugares como el Passport to the World New Year's Eve Ball, se presentan DJs, música en vivo y barra libre. Para algo más casual, dirígete a un rooftop, como Twin Peaks (uno de los puntos más altos en San Francisco), o a la costa del Embarcadero para ver el espectáculo de luces a medianoche.

3. Honolulu, Hawái

Combina lo mejor de dos mundos: el lado urbano de Oahu en Waikiki y el tropical en la costa norte. Una de las actividades más exclusivas es asistir a la fiesta tradicional luau. Si vas a Aloha Tower Marketplace, encontrarás la "Party of the Year", que cuenta con atracciones, food trucks, DJ y música en vivo, y termina con una muestra de fuegos artificiales a medianoche. Para una vista inolvidable sube a bordo del Star of Honolulu o Dolphin Star.

4. Nashville, Tennessee

"La ciudad de la música" es sede de la celebración anual Music City Midnight, que es gratuita y cuenta con la participación de grandes músicos y bandas importantes que suben al escenario antes de la emblemática caída de la nota musical de Nashville, la cual desencadena el disparo de cañones de confeti y un espectáculo de fuegos artificiales. Además, muchos bares y recintos de la ciudad, como el famoso Ryman Auditorium, realizan geniales fiestas y eventos.

5. Lake Tahoe, Nevada y California

Aquí encontrarás una celebración más pequeña que extenderá esos maravillosos sueños invernales. La acción ocurre en el Heavenly Mountain Resort, con música en vivo, animadores y escultores de hielo como preámbulo de la única caída de la bola de teleférico del mundo. También está el SnowGlobe Music Festival, que durante tres días presenta a algunos de los artistas más importantes de la actualidad. Si buscas una fiesta urbana en una ciudad de montaña, Reno, Nevada, ofrece un enorme espectáculo de fuegos artificiales en el Reno Arch.

Texto extraído de visittheusa.mx

