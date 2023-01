5 produtos que ajudam a melhorar a concentração para os estudos por Ninja Brindes

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o advento da tecnologia, focar em apenas um objeto de estudo pode parecer impossível. Afinal, selecionar informações e inibir pensamentos de outra espécie é tarefa árdua. Atenção direcionada ou concentração necessita de esforço mental.

Confira, portanto, cinco produtos desenvolvidos pela Ninja Brindes que ajudam a melhorar a concentração antes e durante os estudos.

Como aguçar a concentração para os estudos com produtos personalizados

O cenário caótico da vida cotidiana pode colocar em xeque a concentração. É necessário esforço para absorver as linhas estudadas com tanta distração ao redor.

São itens simples, encontrados no cotidiano, mas que atingem o objetivo quando o assunto é manter a produtividade e o foco nos estudos. Confira:

Kit de organizadores

Antes de estudar, é importante "limpar o terreno" do ambiente que será utilizado para os estudos. O cérebro é multifuncional, mas distrai-se facilmente. Isso significa que vários objetos jogados pela mesa tendem a atrair a atenção como um ímã.

Organizadores de mesa podem facilitar o processo. Existem vários modelos disponíveis no mercado. Os kits de organizadores de mesa servem para separar a papelada burocrática, distribuir as canetas, lapiseiras, apontadores e borrachas em seus devidos lugares, tirar fios e cabos de evidência.

Existem até mesmo modelos de organizadores com lixeiras para os papéis de lixo não ficarem acumulados ou expostos ao lado da mesa.

Através de fones de ouvido, é possível ouvir frequências de músicas ou até mesmo gravações de podcast voltados para concentração diária.

Caso o ambiente dos estudos seja ruidoso, é importante investir em fones de ouvidos de qualidade, que bloqueiam sons externos e até mesmo um bom par de protetores de ouvido.

Durante os estudos, escrever os tópicos principais do assunto pode ser de grande valia para a fixação de conteúdo e concentração. Transcrever partes importantes da matéria faz com que a mente se concentre melhor no que está sendo estudado.

É sempre bom ter por perto um bloco de notas, caderno ou até mesmo papel adesivo para escrever os ponto-chaves da matéria. Além de ajudar na concentração, a escrita interfere também na retenção e memorização do conteúdo durante os estudos.

É importante também escrever à mão ao invés de colocar tudo em folhas virtuais. O processo da escrita é muito valorizado porque quando se escreve à mão, linhas de raciocínio referentes à matéria são formadas, aguçando ainda mais a concentração.

Marca textos

Canetas marca-texto devem estar em locais de fácil acesso durante o período dos estudos. Elas são úteis na hora de criar os mapas mentais - balões de destaque com os pontos principais de uma matéria.

Através das cores, o estudante pode identificar facilmente o conteúdo que precisa focar sua atenção. Nessa hora vale tudo: setas coloridas, gráficos, balões e outros pontos focais.

Tatames de EVA

Muitas pessoas costumam tirar alguns minutos antes dos estudos para a prática da meditação. Através de um tatame pequeno, na varanda de casa ou no chão da sala, é possível preparar a mente para manter o foco e a concentração.

Existem aplicativos que servem de auxílio nesse processo, como meditação guiada, por exemplo.

Esses são apenas alguns produtos que ajudam a melhorar a concentração para os estudos. A Ninja Brindes oferece a linha completa de brindes personalizados voltados para foco e produtividade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1976179/Meditation.jpg

