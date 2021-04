5 raisons pour lesquelles vous devriez ajouter la Moldavie à votre liste de voyages post-pandémie

La visite d'au moins quelques vignobles de la route des vins de Moldavie devrait figurer sur la liste des choses à faire durant le voyage. Le pays offre des expériences œnogastronomiques remarquables, allant de la cuisine raffinée et des dégustations de vins primés dans des châteaux aux allures de contes de fées, aux vins artisanaux accompagnés de plats traditionnels faits maison.

Vous profiterez de magnifiques paysages naturels et d'une vie plus lente en contact avec la nature

La Moldavie séduit ses visiteurs par sa riche histoire et sa nature intacte. Les canyons de la mer sarmate à Duruitoarea Veche vous donneront l'impression d'avoir atterri sur un plateau de tournage du Seigneur des anneaux, tout comme les grottes médiévales et les monastères sculptés dans la roche à Orheiul Vechi et Saharna. La Moldavie est l'un des rares pays d'Europe où les gens peuvent encore faire l'expérience de la vie de village lente, une vie plus simple, impliquant une agriculture durable, apaisante pour le corps et l'esprit.

Mais si vous êtes du genre actif, il y a suffisamment de choses à faire ici aussi

Les visiteurs actifs peuvent entreprendre une activité d'aventure douce comme le kayak, la randonnée à travers des bois séculaires, le vélo ou la participation à des marathons dans les caves de Cricova, reconnues par le livre Guinness des records comme la plus grande cave à vin souterraine.

Vous pouvez également avoir un aperçu de l'architecture et de l'histoire soviétique

Cette année, la Moldavie célèbre les 30 ans de son indépendance. Pourtant, la majeure partie du passé soviétique compliqué est encore visible dans l'architecture urbaine, notamment en Transnistrie.

Et pourquoi ne pas faire une visite des maisons d'écrivains, pour découvrir d'autres histoires de la Moldavie ?

Découvrez l'histoire moderne de la Moldavie en visitant des maisons d'écrivains et d'artistes, transformées en musées. La maison du principal poète contemporain de Moldavie, Grigore Vieru, dans le village de Pererâta, est un exemple d'architecture paysanne économique et parfaitement composée. Parallèlement, la maison du poète russe Alexandre Pouchkine à Chișinău, où il a été exilé, est un échantillon de l'histoire urbaine du début du XIXe siècle.

Moldavie : Un endroit pour se retrouver

