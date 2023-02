5 recomendaciones Heilbirgt para este 14 de febrero

Conoce una lista de las mejores actividades que podrás compartir con cualquier ser especial en este mes del amor y la amistad.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En Heilbrigt nuestra prioridad siempre ha sido ayudarte a que encuentres tu balance y seas feliz sin ser perfecto, por ello te traemos estas actividades que podrías llevar a cabo sin necesidad de ser una fecha importante. Y aunque estamos a nada de compartir nuestro primer San Valentín en compañía de la comunidad, les queremos dar algunos planes románticos, amistosos, económicos y originales para que no nos agarren desprevenidos.

1. Si lo que quieres es poder disfrutar de un pequeño brunch al aire libre este plan es para ti, lo único que tienes que hacer es preparar tus snacks o aperitivos para pasar un rato delicioso. En la Ciudad de México tenemos hermosos spots como el Bosque de Chapultepec, Parque La Mexicana, Parque Nacional Desierto de los Leones.

2. La Ciudad de México es uno de los países con mayor cantidad de museos, es por eso que no podemos dejar a un lado las salidas a estos espacios llenos de historia. Si quieres una recomendación más específica anímate a visitar el Museo del Palacio De Bellas Artes y termina el día con un café en una de las terrazas del Centro Histórico.

3. Turibus Si tu plan perfecto es dar un paseo por la ciudad y sus alrededores este plan es para ti, el Turibus nos ofrece un amplio catálogo de tours, pero en esta ocasión te recomendamos el paseo de "Ruta de Queso y Vino". Se trata de un recorrido por la Peña de Bernal donde probarás una deliciosa gama de vino y quesos.

4. We Art Disfruta de un rato único y especial en We Art, el objetivo es combinar pintura y entretenimiento para ofrecerte una noche única. Siéntete como todo un artista mientras te van guiando verdaderos profesionales en el área. Busca las diferentes temáticas , promociones y reserva tu lugar en la página oficial.

5. Things We Do For Love Se trata de una nueva exposición donde podrás encontrar un proyecto audiovisual compuesto por cinco pantallas y elementos auditivos. Disfruta de la visión de Erick Meyenberg. El último día de la expo es hasta el 19 de febrero.

