50 000 bedrifter må innrette seg etter nye krav om bærekraftsrapportering innen 2024

Med nShifts utslippsmotor kan lagre og produsenter måle og registrere klimagassutslipp i leveringskjeden, slik at de kan brukes i obligatorisk rapportering.

LONDON, 11. mai 2023 /PRNewswire/ -- Europeiske bedrifter vil snart måtte rapportere om klimaavtrykk i hele verdikjeden sin som en del av ny bærekraftslovgivning. nShift, som er den verdensledende aktøren innen programvare for leveringshåndtering, oppfordrer bedriftene til å ligge i forkant av de nye kravene og begynne med utslippsmåling allerede nå.

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) vil tre i kraft 16. juni 2024. Blant annet vil denne lovgivningen sette krav til rundt 50 000 bedrifter som driver handel innenfor EU, om å rapportere om tidligere og nåværende utslipp av klimagasser.

nShift Transport Management System (TMS) har en markedsledende beregningsmotor for utslipp. Den beregner utslippsnivået på forsendelser ved å bruke verdier fra Nätverket för Transporter och Miljön i Sverige eller fra kundene. Dette bidrar til at produsenter, lagre, logistikkleverandører og butikker kan finne frem til og ta i bruk mer bærekraftige transportalternativer, innfri den stadig mer omfattende lovgivningen og redusere klimaavtrykket sitt.

Med nShift TMS kan bedriftene

• ta avgjørelser om hvordan de skal redusere klimaavtrykket sitt, basert på forventede utslippsverdier

• lage detaljerte rapporter for å overholde krav i lovgivning

• gjennomføre enda mer dyptgående analyse gjennom bruk av verktøy for forretningsinnsikt

Transport står for en fjerdedel av klimagassutslippet i EU1. Det er ofte komplekst og tidkrevende for bedriftene å overholde nye rapporteringskrav.

Beregningsmotoren for utslipp i nShift TMS har dokumenterte resultater å vise til. I 2022 vant den bronsemedaljen i kategorien beste bærekraftsinitiativ på Ecommerce Awards. Den overholder EN16258, ISO14083 og GLEC-rammeverket.

Mattias Gredenhag, som er teknologisjef i nShift, sier: «Rapportering om CO₂-utslipp blir obligatorisk for stadig flere bedrifter som følge av at flere store regulatoriske rammeverk er ikraftsatt i Europa. Det viktigste er EUs bærekraftsdirektiv (CSRD), som vil gjøre det obligatorisk for mange bedrifter å rapportere om utslipp årlig.»

«Med utslippsmotoren i nShift TMS får bedriftene hjelp til å forstå og tallfeste nivå 1- og nivå 3-utslipp på tvers av leveringskjeden, både når det gjelder innkommende og utgående forsendelser.»

nShift gir kundene tilgang til et bibliotek med mer enn 1000 transportører. Dette gjør det enklere for nettbutikker og andre butikker å legge til rette for bærekraftige forsendelsesalternativer. Ved hjelp av nShift's Checkout løsning kan nettbutikkene enkelt merke bestemte forsendelsesalternativer som bærekraftige.

1https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021/download

