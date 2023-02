500 MÈTRES DE DÉTECTION THERMIQUE - LANCEMENT DE L'AGM G2 GUARDIAN

BARCELONA, Spain, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- AGM Mobile présente l'AGM G2 Guardian, le smartphone robuste premium le plus audacieux du marché. Le Guardian est le premier smartphone au monde à intégrer une caméra thermique longue portée capable de détecter des signatures thermiques à des centaines de mètres de distance, une innovation cruciale dans un secteur qui concentre ses efforts sur la fourniture de téléphones fiables pour les environnements rudes ou extérieurs.

L'appareil phare d'AGM procure une utilité inégalée à une grande variété d'utilisateurs professionnels et exigeants grâce à une caméra thermique innovante qui change la donne pour diverses utilisations comme la surveillance, la recherche et le sauvetage, la chasse ou la maintenance, entre autres.

Le G2 Guardian est également doté de nombreux composants de haute qualité et de fonctionnalités clés pour une expérience utilisateur optimale. Il est équipé du QCM6490, un chipset octacore de qualité industrielle de Qualcomm, associé à une mémoire vive de 8 à 12 Go pour améliorer ses performances et assurer une connectivité 5G/WiFi 6. On notera également le grand écran FHD+ de 6,58 pouces qui fonctionne à 120 Hz et doté du verre de protection Gorilla Glass de Corning.

Cet appareil a été conçu pour être un véritable précurseur dans son domaine grâce à sa technologie de pointe, sans pour autant négliger le souci du détail et les normes de qualité réputées d'AGM. Le Guardian, comme les autres appareils AGM, est testé sur le terrain et conçu pour résister aux chutes, aux liquides et à la poussière.

« Nous sommes très heureux de lancer le G2 Guardian. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de notre secteur d'activité choisissent la voie la plus sûre en proposant de nouveaux modèles qui sont en fait assez similaires, mais c'est quelque chose que nous refusons de faire chez AGM. Notre objectif est d'innover et de proposer une technologie de pointe fiable à notre communauté. Nous pensons avoir atteint cet objectif avec le Guardian », a déclaré Daniel Perez, chef de produit chez AGM Mobile.

L'AGM Guardian est le dernier-né de la gamme d'appareils mobiles robustes d'AGM, conçus et fabriqués pour les amateurs et les pratiquants de plein air. AGM s'efforce de créer des appareils mobiles robustes qui poussent les amateurs et les professionnels de l'extérieur à relever leurs défis quotidiens.

En résumé, l'AGM G2 Guardian est un appareil révolutionnaire qui allie robustesse et innovation. Avec sa technologie de pointe, il est voué à devenir le premier choix de ceux qui exigent le meilleur de la fiabilité et de la fonctionnalité de leurs appareils mobiles.

