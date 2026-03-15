51Talk 15. Yılını Küresel Marka Yenilemesi ve Yeni Karakter Toki'nin Tanıtımı ile Kutluyor

SİNGAPUR, 16 Mart 2026 /PRNewswire/ -- 51Talk 15. yıldönümünü kutlarken, küresel bire bir çevrimiçi İngilizce öğrenme platformu kapsamlı bir marka yenileme lansmanıyla uluslararası büyümede yeni bir aşamaya giriyor.

Güncelleme, öğrenciler ve ebeveynler için daha net ve sezgisel bir görsel kimliğin yanı sıra aktif katılımı teşvik etmek için tasarlanmış daha sıcak, daha ilgi çekici ürün arayüzleri sunuyor. Basitleştirilmiş tasarımlar ve dersler arasında IP rehberliğinde etkileşimler, çocuklar için daha destekleyici, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaratmayı amaçlamaktadır.

51Talk, 2021 yılında küresel genişleme stratejisini başlattığından bu yana Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Doğu Asya'daki ana pazarlarda genişledi. 15 yıllık dönüm noktası, yalnızca sürdürülebilir büyümeyi değil, aynı zamanda daha birleşik ve uluslararası alanda tanınan bir eğitim markası oluşturma yolunda atılan önemli bir adımı temsil etmektedir.

Daha Güçlü Bir Küresel Marka Sistemi

Yenilenen küresel görsel kimlik sistemi, şirketin marka kimliği genelinde daha fazla netlik, tutarlılık ve uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yükseltme, marka görsellerini, ürün arayüzlerini ve iletişim temas noktalarını uyumlu hale getirerek dünya çapındaki aileler için sorunsuz ve sezgisel bir deneyim yaratıyor.

Bu geçiş, 51Talk'un hızlı uluslararası genişlemeden uzun vadeli marka oluşturmaya geçişini yansıtmaktadır. Şirket, tanınırlığı ve tutarlılığı güçlendirerek, küresel büyümesinin bir sonraki aşamasını desteklerken ailelerin güvenini derinleştirmeyi hedefliyor.

Toki ile tanışın: Yeni Bir Bölüm için Öğrenme Arkadaşı

Yenilemenin merkezinde 51Talk'un yeni marka karakteri ve öğrenme arkadaşı Toki yer alıyor. Görsel bir maskottan daha fazlası olan Toki, merakı, güveni ve iletişim kurma cesaretini temsil ediyor.

Ürün arayüzlerine, çevrimiçi sınıflara ve marka temas noktalarına entegre edilen Toki, genç öğrenciler için daha sıcak ve daha ilgi çekici bir öğrenme ortamı oluşturmaya yardımcı olur. Toki, çocuklara dersler boyunca rehberlik ederek ve katılımı teşvik ederek, İngilizce öğrenme yolculukları boyunca arkadaşlık duygusunu pekiştiriyor.

Toki'nin tanıtımı, 51Talk'un etkili bire bir çevrimiçi İngilizce eğitiminin yapılandırılmış bir müfredatı duygusal bağ ile birleştirerek çocukların yalnızca İngilizce öğrenmelerini değil, aynı zamanda gerçek dünyadaki iletişimde güvenle kullanmalarını sağladığına olan inancını yansıtmaktadır.

Yapay Zeka Çağında İnsan Etkileşiminin Güçlendirilmesi

Yapay zeka insanların dile ve bilgiye erişimini yeniden şekillendirmeye devam ederken, otomatik araçlar ve çeviri teknolojileri de giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda, eğitimde gerçek insan etkileşiminin değeri daha da önemli hale gelmektedir.

Günümüzde çocuklar için İngilizce öğrenmek artık kelime dağarcığı edinmek ya da sınavlara hazırlanmak anlamına gelmiyor. Bu, konuşmak, fikirleri açıkça ifade etmek ve dünyayla anlamlı bir şekilde ilişki kurmak için özgüven geliştirmekle ilgilidir.

Bire bir canlı çevrimiçi öğrenme modeli sayesinde 51Talk, öğretmenler ve öğrenciler arasında gerçek zamanlı etkileşim sağlar ve etkili dil öğreniminin temel unsurları olarak kişiselleştirilmiş rehberlik, anında geri bildirim ve anlamlı iletişimi vurgular.

İleriye Bakmak

51Talk, kuruluşundan on beş yıl sonra misyonunu sürdürmeye devam ediyor: Herkesi Konuşmaları, Öne Çıkmaları ve Başarılı Olmaları için Güçlendirmek. Daha güçlü bir küresel marka sistemi ve gelişmiş bir öğrenme deneyimi ile 51Talk, uluslararası büyümenin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor ve giderek daha bağlantılı hale gelen bir dünyada daha fazla genç öğrenciyi güvenle iletişim kurmaları için güçlendiriyor.

