51Talk, Çocukların İngilizce İletişim Becerilerini Geliştirmek Amacıyla Küresel Müfredat Güncellemesi Yaparak 15. Yıl Dönümünü Kutladı

İSTANBUL, 8 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Çocuklara yönelik küresel bir canlı bire bir çevrimiçi İngilizce öğrenme platformu olan 51Talk, bugün 15. yıl dönümünü kutlamak amacıyla kapsamlı bir küresel müfredat güncellemesi duyurdu. Bu girişim, bir ürün güncellemesinden öte, 51Talk'un küresel eğitime olan sarsılmaz bağlılığını yansıtmaktadır: çocukların farklı kültürler arasında özgüvenle iletişim kurmalarını, dünyayla bağlantı sağlamalarını ve seslerini duyurmalarını desteklemek.

A student attends a live online 1-on-1 English lesson on the 51Talk app. 51Talk student representatives deliver speeches in English at the United Nations COP30.

2011 yılında kurulan 51Talk, günümüzde 50'den fazla ülke ve bölgedeki ailelere hizmet vermekte olup, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Doğu Asya'da güçlü bir varlığa sahiptir. Canlı bire bir İngilizce dersleri ve yapılandırılmış öğrenme programları sayesinde, bu platform düzenli alıştırmalar ve tam katılımlı etkileşimler yoluyla çocukların konuşma konusunda özgüven kazanmalarına sürekli olarak yardımcı olmaktadır.

Entegre Müfredat Güncellemesi

Bu Temmuz ayından itibaren 51Talk, yeni çevrimiçi İngilizce öğrenim müfredatı olan Global Communicator'ı uygulamaya koyacak. Akademik mükemmellik ve gerçek dünyayla bağlantılılık üzerine kurulu olan güncellenmiş müfredat, uluslararası nitelikte içerik, kişiye özel öğrenme yolları ve kendine güvenen küresel iletişimciler yetiştirmek üzere tasarlanmış son derece etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Müfredat, Oxford University Press tarafından onaylanmış, genç öğrencilere uyarlanmış ve uluslararası düzeyde tanınan İngilizce yeterlilik standartlarıyla uyumlu ders materyallerini içermektedir. Yapay zeka destekli uyarlanabilir bir öğrenme sistemi, öğrencilerin performansını analiz eder ve derslerin zorluk derecesini gerçek zamanlı olarak ayarlar; böylece tamamen kişiselleştirilmiş bir öğrenme süreci sağlar. Gelişmiş bir etkileşimli motorla desteklenen bu müfredat, gerçek hayattan alınmış senaryoları simüle ederek, öğrencilerin İngilizce'de doğal ve etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereken özgüveni ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

"Amacımız her zaman çocukların İngilizce iletişim becerilerini günlük yaşamda özgüvenle kullanmalarına yardımcı olmak olmuştur," dedi, Lucy Qu, 51Talk Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı. "Bu güncelleme, etkileşimli, kullanıcı dostu ve iletişime odaklı öğrenme deneyimini sunma biçimimizi daha da geliştiriyor."

Gerçek Sesler: Sınıftan Küresel Sahneye

51Talk, 2023 yılından bu yana Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) gibi uluslararası etkinliklerde gençlerin halka açık konuşma girişimlerini destekleyerek, öğrencilerin güncel meseleler hakkındaki görüşlerini dile getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Bir zamanlar konuşmaktan çekinen Vietnamlı Le Bao Nhi, 51Talk dersleri sayesinde kendine güvenini kazandı ve sonunda COP30'da bir konuşma yaptı. "Eskiden utangaçtım ve hata yapmaktan korkardım," diye anlattı. "Artık, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla İngilizce olarak iletişim kurmaktan gurur duyuyorum. Küçük ellerin de büyük bir fark yaratabileceğine inanmalıyız." Suudi Arabistan'dan Sheddi Alharthi de COP30'da konuşma yaptıktan sonra dikkate değer bir dönüşüm yaşadı ve "İngilizceyi özgüvenle konuşmak bana çok daha geniş bir dünya açtı" dedi.

51Talk'un 5 yıldızlı öğretmenlerinden biri, destekleyici bir öğrenme ortamında düzenli alıştırmalar yoluyla özgüvenin arttığını ve bunun öğrencilerin İngilizce olarak kendilerini özgürce ifade etmelerini sağladığını belirtti. "Misyonumuz, sadece İngilizce öğretmenin ötesine uzanıyor," dedi öğretmen. "Sürekli rehberlik ve destek sayesinde, her çocuğun günlük yaşamda İngilizceyi özgüvenle konuşabilmesini umuyoruz."

Gelecek Bölüme Bir Bakış

15. yıl dönümüne ulaşan 51Talk, canlı bire bir çevrimiçi İngilizce öğrenme deneyimini daha da iyileştirmeye kendini adamaya devam ediyor. Tutkulu öğretmenler ve yapay zeka destekli bir öğrenme sistemi ile desteklenen bu platform, daha fazla çocuğun iletişim becerilerini geliştirmesine ve dünyayla bağlantı kurma konusunda özgüven kazanmasına yardımcı olmaya devam edecek. 51Talk, daha fazla genç öğrencinin kendi sesini bulmasını ve küresel sahnede parlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.51talk.com