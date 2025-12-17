51Talk Genç Sesleri Birleşmiş Milletler İklim Sahnesine Taşıyor

Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan çocukların COP30'da konuşmalarını sağlayan çevrimiçi bire bir İngilizce platformu

BELEM, Brezilya, 18 Aralık 2025 /PRNewswire/ -- Çocuklar için küresel bir çevrimiçi bire bir İngilizce öğrenme platformu olan 51Talk, uluslararası topluluğundan genç öğrencilerin 15-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Belém, Brezilya'da düzenlenen COP30 sırasında Birleşmiş Milletler'e bağlı bir gençlik konuşma girişiminde yer aldığını duyurdu.

2023 yılında başlatılan ve üçüncü yılına giren girişim, Suudi Arabistan, BAE, Türkiye, Tayland ve Vietnam'dan çocukların iklim ve çevrenin korunmasına ilişkin bakış açılarını İngilizce olarak paylaşmaları için fırsatlar yaratıyor. Katılımcılar, BM düzeyinde uluslararası bir sahnede yapılan konuşmalarla yerel gözlemlerini küresel bir sohbete taşıyarak iklim sorunlarının dünyanın dört bir yanındaki genç nesiller tarafından nasıl deneyimlendiğini ve ele alındığını vurguladı.

COP30 deneyiminin bir parçası olarak öğrenciler Brezilya'da yağmur ormanı keşiflerine ve yerel kültürel etkinliklere de katıldılar. Biyoçeşitliliği koruma çalışmalarını ilk elden gözlemleyerek ve yerel topluluklarla etkileşim kurarak, öğrenciler sınıfın ötesinde sürdürülebilirlik konusunda daha derin, daha kişisel bir anlayış kazandılar ve dil öğrenimini gerçek dünyadaki küresel sorunlarla ilişkilendirdiler.

Programın başlığı GreenTalk: Speak for Future, 51Talk'ın dilin sadece bir öğrenme çıktısı değil, aynı zamanda küresel katılım için bir köprü olduğu inancını yansıtmaktadır. Uzun süreli bire bir eğitim, interaktif konuşma pratiği ve adım adım ifade oluşturmak için tasarlanmış bir müfredat aracılığıyla platform, günlük konuşmadan yapılandırılmış hikaye anlatımına ve topluluk önünde konuşmaya doğru ilerlerken çocukları destekler.

51Talk CEO'su Jack Huang, "Her çocuğun dünyayla konuşma fırsatını hak ettiğine inanıyoruz" dedi. "Çocuklara doğru araçlar ve rehberlik sağlandığında, düşünceli fikirler ifade edebilir ve küresel meselelerle anlamlı bir şekilde ilgilenebilirler. Öğrencilerimizi Birleşmiş Milletler iklim sahnesinde konuşurken görmek, eğitimin neleri ortaya çıkarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır."

Türkiye'den, güçlü aile desteğiyle küçük yaşta İngilizce öğrenmeye başlayan on iki yaşındaki Osman Batu, COP30'a hazırlanırken özgüven ve akıcılık konusunda gözle görülür bir ilerleme kaydetti. Üç dakikalık bir video göndererek ve konuşma becerilerinin, dilbilgisinin, telaffuzunun ve özgüveninin değerlendirildiği İstanbul'daki ulusal bir yarışmada yarışarak çok aşamalı bir seçim sürecinden geçerek birinciliği ve Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil etme fırsatını kazandı. Osman, COP30'da Türkiye'deki orman yangınlarından büyükannesinin bahçesindeki kelebeklerin yok olmasına kadar tanık olduğu iklim değişikliğinin etkilerinden bahsetti ve okullarda öğrenci liderliğinde İklim Laboratuarları ve güneş panelleri ile yeşil alanlardan oluşan "İklim Çatıları" önerdi. Kişisel gözlemlere ve uygulanabilir fikirlere dayanan konuşması yerel bir muhabirin de dikkatini çekti ve İngilizce kısa bir röportaj yaparak gerçek hayattaki iletişim rahatlığını ve akıcılığını sergiledi. Ülkesini küresel bir sahnede temsil etmek büyük bir onurdu ve Osman'ı İngilizcesini geliştirmeye devam etmek ve küresel meselelere ilişkin anlayışını derinleştirmek için motive etti.

Bölgeler arasında, öğrencilerin konuşmaları yalnızca İngilizce yeterliliklerini değil, aynı zamanda özgüven, empati ve yerel gerçeklikleri küresel zorluklarla ilişkilendirme becerilerini de geliştirdiğini gösterdi.

51Talk, bu genç sesler için bir platform oluşturarak çevrimiçi İngilizce eğitiminin çocukları uluslararası diyaloğa, yani iletişim yoluyla kültürler, bakış açıları ve nesiller arasında köprü kurmaya güvenle katılmaları için nasıl hazırlayabileceğini göstermeyi amaçlıyor .

51Talk Hakkında

2011 yılında kurulan 51Talk, 3 ila 15 yaş arası çocuklar için küresel bir çevrimiçi bire bir İngilizce eğitim platformudur. Platform, pratik konuşma becerileri ve özgüven oluşturmak için tasarlanmış interaktif dersler, yapılandırılmış müfredatlar ve kişiselleştirilmiş talimatlar aracılığıyla öğrencileri sertifikalı yabancı öğretmenlerle buluşturur. 51Talk bugüne kadar 50'den fazla ülke ve bölgede 40 milyondan fazla öğrenciye hizmet vermiştir.

