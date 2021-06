54D lanza nuevos entrenamientos para los graduados de su programa digital

Los graduados de 54D ON siguen superando sus límites físicos al completar el programa de alta intensidad. Los programas 54D ON + Upper Body y 54D + Lower Body les ofrece a los graduados la oportunidad de seguir desafiándose a sí mismos.

Los nuevos complementos estarán disponibles para su compra a partir del 7 de junio y deben comprarse junto con el programa completo de 54D ON. 54D ON + Upper Body y 54D ON + Lower Body cuestan $425 cada uno y consisten del programa regular de 54D ON que dura 9 semanas, más 27 episodios para entrenar el tren superior o episodios para la parte inferior, según el programa seleccionado. Los dos complementos incluyen 18 episodios enfocados en los abdominales y el core. Cada episodio nuevo dura 30 minutos cada uno y se puede encontrar en el tablero de las clases regulares de 54D ON los lunes, miércoles y viernes para la parte superior o inferior, y los martes y miércoles para los entrenamientos de abdominales.

"Desde que comenzamos 54D ON, hemos tenido personas que se inscribieren en el programa varias veces," dijo el fundador de la marca y ex jugador de fútbol profesional Rodrigo Garduño. "Con los nuevos complementos, queríamos darles a nuestros graduados que quieren repetir el programa la oportunidad de mejorar su capacitación y desempeño."

Lanzado en julio del 2020 por 54D, el programa 54D ON es un programa en línea de 9 semanas dividido en tres áreas especializadas que incluyen entrenamiento de alta intensidad, tutoriales sobre nutrición y recuperación. Los miembros del programa son divididos en grupos pequeños y dirigidos por uno de los entrenadores de 54D que se dedica específicamente a guiarlos.

El programa 54D ON fue diseñado para entregar resultados mediante una combinación de entrenamientos de alta intensidad y disciplina. 54D ha puesto el foco en el aspecto educacional para su programa online, al crear sesiones de entrenamiento y tutoriales para que los participantes puedan aprender las técnicas de ejercicio y poner en práctica hábitos nutricionales aprendidos durante las nueve semanas de entrenamiento.

El sistema de 54D en el estudio y en línea crea resultados por medio de un enfoque sobre el fitness grupal centrado en el compromiso absoluto de quienes deciden asumir el desafío, sin dar lugar a excusas. Fundado en la Ciudad de México en 2012, 54D ha cosechado un creciente número de fieles seguidores, el que incluye super modelos, atletas profesionales y artistas musicales, como, por ejemplo: Adriana Lima, Alex Rodríguez, Fonseca, Juanes, Jorge Posada, entre otros. Durante la pandemia de COVID-19 que provocó cierres de establecimientos comerciales alrededor del mundo, 54D encontró una base de seguidores leales en las redes sociales, donde Garduño organizó entrenamientos diarios, atrayendo a más de 35,000 espectadores que ejercitaban juntos en vivo todas las mañanas por Instagram Live y más de 150,000 quienes tomaban las clases a través del día.

54D actualmente tiene estudios en Coral Gables, Florida, Colombia y México, y abrirá su segundo estudio en los EEUU a finales de este año en el Miami Design District como parte de sus planes de expansión.

