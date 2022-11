557 aziende agricole leader a Tai'an, in Cina, aiutano la rivitalizzazione rurale

TAI'AN, Cina, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Negli ultimi anni, la città di Tai'an, provincia di Shandong, ha compiuto ogni sforzo per promuovere la rivitalizzazione rurale, concentrandosi su una stabile produzione di cereali e sull'aumento della produzione, sullo sviluppo di un industria di alta qualità, sul miglioramento e la rivitalizzazione rurale in generale e l'aumento costante del reddito degli agricoltori. Al momento, nella città di Tai'an vi sono 557 aziende leader nel settore agricolo superiori alle dimensioni designate e 145 marchi famosi di prodotti agricoli al di sopra del livello municipale, il che ha fortemente aiutato gli agricoltori ad aumentare il loro reddito e ad arricchirsi.

Nel corso degli anni, sulla base dell'efficienza industriale e del reddito degli agricoltori, Tai'an ha continuato a promuovere la costruzione di moderni parchi agroindustriali, che connettono l'industria con l'agricoltura e le città con i villaggi, ha implementato con vigore il progetto di coltivazione di famosi tipi di tè, frutta, verdura e piante medicinali, ha lanciato attivamente i "tre brand" dei marchi pubblici regionali, marchi aziendali e di prodotto e ha creato 35 aree dimostrative con standard elevati. Il settore agroindustriale si espande costantemente e l'efficienza ha continuato a migliorare. Il valore totale della produzione dei primi dieci settori competitivi, come il tè di Taishan, ha superato i 16,4 miliardi di yuan. La zona di coltivazione delle pesche di Feicheng è stata riconosciuta come zona vantaggiosa per i prodotti agricoli a livello nazionale e provinciale, mentre la zona di allevamento delle carpe del lago di Dongping con la produzione delle castagne di Taishan è stata riconosciuta come zona vantaggiosa per i prodotti agricoli a livello provinciale.

Allo stesso tempo, Tai'an ha fatto pieno uso delle risorse dei talenti di college e università locali e straniere, come l'Accademia cinese delle scienze agricole e l'università di Shannong, per promuovere lo sviluppo del settore agricolo con saggezza e forza. Al momento, la città ha creato un gruppo di esperti in divulgazione scientifica composto da 179 persone, un team di assistenza composto da volontari esperti in scienze dell'agricoltura e nella tecnologia, composto da 13000 persone e 18 basi di assistenza esperta per la rivitalizzazione rurale a livello provinciale. Basata sulla creazione di un team di talenti composto da agricoltori di alto livello, che si concentra sui leader, e struttura portante di nuove entità operative agricole, come le aziende agricole a conduzione familiare, le cooperative di agricoltori e le imprese agricole, la formazione si svolge per tipi e livelli. Al momento, possono essere formati ogni anno più di 1000 nuovi talenti rurali che amano l'agricoltura e hanno un know-how tecnologico. Le politiche e gli incentivi per i talenti che tornano in patria sono migliorati, attirando un gruppo di talenti stranieri attraverso investimenti, servizi tecnici per il ritorno in patria e l'avvio di un'attività sotto forma di equity.

SOURCE Ufficio informazioni del governo popolare della municipalità di Tai'an