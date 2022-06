57 Stars investiert in WayCool, Indiens führende Plattform für Lebensmittel und Agrartechnologie

WayCool ist die erste Transaktion des 57 Stars Direct Impact Fund

WASHINGTON, 30. Juni 2022 /PRNewswire/ -- 57 Stars LLC, ein unabhängiges globales alternatives Investmentunternehmen, das sich auf wachstumsstarke Sektoren konzentriert, die durch technologische Innovationen angetrieben werden, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Investition in Höhe von 40 Millionen USD in WayCool Foods & Products Private Limited („WayCool"), Indiens führende Lebensmittel- und Agrartechnologieplattform, geleitet hat. Die Investition ist die erste Transaktion des 57 Stars Direct Impact Fund und die zweite Investition des 57 Stars Global Innovation Fund 2 („GIF 2").

WayCool, eines der am schnellsten wachsenden Lebensmittel- und Agrartechnologieunternehmen Indiens, ist führend bei der Umgestaltung der indischen Lebensmittelwirtschaft durch die Rationalisierung der Lieferketten. WayCool bietet Landwirten kohärente Lösungen, die ihr Einkommen um bis zu 30 % steigern und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung um bis zu 70 % reduzieren können. Durch striktes ESG-Management strebt WayCool an, energie-, wasser- und kohlenstoffneutral zu werden und so seine Umweltauswirkungen weiter zu verringern.

Die Investition von 57 Stars ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung und für seine Strategie des Impact Investing, die darauf abzielt, überzeugende finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen.

„Die fragmentierte Struktur des indischen Agrarmarktes trennt Landwirte und Endmärkte durch eine Vielzahl von Zwischenhändlern", so Amit Chandra, Managing Director von 57 Stars, „WayCool bietet Effizienzgewinne für alle Beteiligten, vom Boden bis zum Verkauf."

Chinna Pardhasaradhi, CFO, WayCool, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit 57 Stars in der nächsten Phase unserer Reise. Diese Investition verdeutlicht das anhaltende Vertrauen reifer globaler Investoren in grundsätzlich solide Unternehmen, die eine nachhaltige Wirkung erzielen."

WayCool Foods & Products

WayCool ist eine der führenden Lebensmittel- und Agrartechnologieplattformen Indiens. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Lebensmitteln konzentriert, setzt innovative Technologien ein, um eine komplexe Lieferkette vom Boden bis zum Verkauf zu skalieren und zu betreiben. WayCool arbeitet mit mehr als 150.000 Landwirten zusammen und bietet eine umfassende Produktpalette über mehrere Kanäle für mehr als 100.000 Kunden an.

57 Stars Direct Impact Fund

Der Direct Impact Fund ist ein auf die Wirkung fokussiertes Co-Investment-Vehikel von 57 Stars, das überzeugende risikobereinigte Renditen und messbare Ergebnisse anstrebt. Der Direct Impact Fund konzentriert sich insbesondere auf ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheitsversorgung und finanzielle Eingliederung und nutzt die globale Plattform von 57 Stars, um in wachstumsstarke Technologieunternehmen zu investieren, die ökologische Nachhaltigkeit fördern und den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessern.

57 Stars Global Innovation Fund 2

GIF 2 ist das Flaggschiff von 57 Stars in der sechsten Generation. Er ist ein sektorbezogener, globaler, thematischer Fonds, der sich auf strukturierte Partnerschaften, Ko-Investitionen und Secondaries konzentriert. GIF 2 zielt auf wachstumsstarke Sektoren ab und will von Innovationen in den Bereichen technologiegestützte Verbraucher- und Unternehmenslösungen, Gesundheits- und Pflegetechnologien, ökologische Nachhaltigkeit und FinTech/Finanzdienstleistungen profitieren.

57 Stars LLC

57 Stars ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Verwalter alternativer Anlagen, der mehr als 4,5 Mrd. USD aufgebracht und verwaltet hat und in sechs Städten auf der ganzen Welt vertreten ist. Das 2005 gegründete Unternehmen strebt danach, durch Investitionen in wachstumsstarke Sektoren der Weltwirtschaft, die von säkularem Rückenwind, disruptiven Kräften und technologischen Innovationen angetrieben werden, überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

