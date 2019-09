58 países participam do Fórum Econômico Euro-Ásia, em Xi'an, para conjuntamente estabelecer a Iniciativa Cinturão e Estrada

O Fórum integrou recursos em talentos, capital logístico e informações para conjuntamente estabelecer a BRI com uma cooperação SCO atualizada, com a aceleração da colaboração das regiões oriental e ocidental da Eurásia. Isto é visto como um passo significativo entre a China e os países eurasianos para estabilizar a economia mundial em muitas áreas como a da inteligência artificial e a da implementação de alta tecnologia agrícola.

"A BRI tornou Shaanxi uma fronteira da contínua abertura da China, e conectou Shaanxi com membros do SCO e países eurasianos", disse Hu Heping, secretário do Comitê do Partido Comunista Chinês da Província de Shaanxi. "Mais adiante, Xi'an vai aproveitar esta oportunidade para fortalecer seu intercambio com países parceiros em energia, produção avançada, comércio e investimentos, ecologia e turismo, infraestrutura verde, logística e muitas outras áreas".

Com o objetivo de fortalecer a cooperação nacional e internacional, unindo aspirações sobre a criação de princípios únicos e comuns de desenvolvimento, o fórum consiste de 10 eventos-satélite que cobrem finanças, ecologia, cultura e turismo, meteorologia, bem como ciências e tecnologia. Os principais diálogos do Fórum foram realçados por intercâmbios internacionais em economia e negócios, cooperação industrial e serviços públicos.

Além disso, 14 atividades de apoio, entre elas, conferências, festivais, apresentações e competições, ajudaram a melhorar o nível de desenvolvimento da economia voltada à exportação de Shaanxi.

Lançado em 2005, o Fórum Econômico Euro-Ásia é realizado a cada dois anos. Agora em sua oitava edição, o Fórum definiu uma plataforma crucial para que a China e os países eurasianos conjuntamente estabelecessem a BRI com a promoção de mais de 70 intenções de cooperação transfronteiriça, a exemplo do clube de energia, fundo de desenvolvimento urbano e biblioteca digital multinacional.

Xi'an, seguindo as iniciativas do Fórum, vai desempenhar seu papel central na economia da China ocidental e nos intercâmbios internacionais de ciência e tecnologia junto à Rota da Seda (Silk Road), promoções culturais, modelo de abertura e transportes. Como uma das zonas experimentais da China, Xi'an ampliou sua posição estratégica e faz esforços para levar vitalidade ao estilo de vida, emprego e humanidade.

Sobre Xi'an

A capital da província de Shaanxi, China ocidental, Xi'an é um destino turístico internacional com mais de 3.000 anos de história e atrações de fama mundial, a exemplo dos Guerreiros e Cavalos de Terracota e sua antiga Muralha da Cidade. A cidade, apelidada de "museu ao ar livre da China", foi o ponto de partida da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas comerciais estabelecidas durante a Dinastia Hang da China que ligava o Leste ao Oeste em termos de comércio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996838/Euro_Asia_Economic_Forum_in_Xi_an.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

